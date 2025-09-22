ACB tiếp sức doanh nghiệp dệt may trong chu kỳ đơn hàng mới

Tăng tốc sau phục hồi, ngành dệt may đối mặt thách thức mới

Sau giai đoạn trầm lắng vì suy giảm nhu cầu toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam đã trở lại với nhịp tăng trưởng rõ rệt. Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu dệt may ước đạt khoảng 30,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ việc các doanh nghiệp đã tăng cường xuất khẩu nhanh và nhiều nhất sang thị trường Hoa Kỳ, ngay sau khi Hoa Kỳ công bố mức thuế đối ứng 20%.

Đơn hàng phục hồi là dấu hiệu tích cực nhất. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã kín đơn hàng đến cuối năm, thậm chí đã nhận cho quý I/2026. Khảo sát thị trường cho thấy 9 trong số 18 doanh nghiệp niêm yết đã tăng nhân sự để đáp ứng sản xuất, trong đó TNG tuyển thêm 641 lao động, May Sông Hồng bổ sung hơn 260 người, SGI thêm 285 người. Điều này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đang quay trở lại cùng với đà phục hồi của thị trường.

Nhiều doanh nghiệp dệt may tăng mạnh tuyển dụng để chuẩn bị cho chu kì đơn hàng mới.

Sức mua từ các thị trường chủ lực cũng cải thiện. Mỹ vẫn dẫn đầu, chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc, tiếp theo là EU và Nhật Bản. Trung Quốc, trước nay chủ yếu cung ứng nguyên liệu, đang gia tăng nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Việt Nam, mở ra cơ hội ở phân khúc giá trị cao. ASEAN tiếp tục đóng góp khoảng 8% thị phần, củng cố chiến lược đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp.

Nhưng để duy trì đà tăng, ngành vẫn đối diện nhiều thách thức. Mỹ đã áp thuế 20% đối với hàng dệt may Việt Nam, cao hơn gấp đôi so với mức thuế cũ trước đây. Chi phí nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc tăng 5–8%, trong khi tỷ lệ nội địa hóa mới đạt khoảng 40–45%. Không những thế, bên cạnh việc phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, chi phí cho người lao động cũng là rào cản làm cho doanh nghiệp khó tối ưu giá thành, giảm sức cạnh tranh so với các quốc gia cùng phân khúc.

Ngoài ra, trong khi các hiệp định thương mại tự do yêu cầu khắt khe về xuất xứ sản phẩm, thì thị trường Mỹ và EU lại chú trọng nhiều vào sản xuất bền vững và các tiêu chuẩn ESG. Những điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có thời gian, vốn lớn để đầu tư vào nghiên cứu khoa học, cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

Động lực tăng tốc từ giải pháp tài chính toàn diện

Trong bối cảnh đó, động lực để ngành dệt may tăng tốc không chỉ đến từ sự hồi phục đơn hàng mà còn từ sự đồng hành của những đối tác tài chính chiến lược. Với bộ giải pháp chuyên biệt, ACB mang đến cho doanh nghiệp một nền tảng toàn diện để biến cơ hội thành sức bật thực sự.

ACB đồng hành của doanh nghiệp dệt may bằng giải pháp chuyên biệt được thiết kế riêng.

Điểm tựa đầu tiên là vốn – yếu tố then chốt với doanh nghiệp ngành dệt may vốn có chu kỳ sản xuất dài và phụ thuộc vào đơn hàng xuất khẩu. ACB triển khai gói vay bổ sung vốn lưu động với tỷ lệ tín chấp lên đến 2 lần vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất ưu đãi từ 3,5%/năm đối với khoản vay bằng USD và từ 4,2%/năm đối với VND, giúp chủ động nhập nguyên liệu, chi trả chi phí và mở rộng sản xuất đúng thời điểm. Đồng thời, ACB cũng cung cấp khoản vay trung dài hạn để đầu tư thay thế máy móc thiết bị hàng năm, với khung tín dụng được cấp dựa trên phương án đầu tư, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Bên cạnh đó, số hóa tài chính cũng trở thành một trụ cột quan trọng. Với hệ sinh thái số hóa được thiết kế theo đặc thù ngành dệt may, ACB giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền tập trung, chi lương trực tuyến, giao dịch ngoại hối online và kiểm soát chi phí tức thời. Việc số hóa này không chỉ tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí mà còn đáp ứng yêu cầu minh bạch – yếu tố ngày càng bắt buộc khi tiếp cận các thị trường cao cấp.

Điều tạo nên sự khác biệt là ACB không chỉ cung cấp vốn và dịch vụ mà còn đồng hành như một đối tác chiến lược. Với đội ngũ chuyên gia am hiểu ngành dệt may, ACB sẵn sàng tư vấn giải pháp riêng cho từng doanh nghiệp, giúp khách hàng tận dụng các hiệp định thương mại tự do và định hình lộ trình phát triển bền vững theo xu hướng quốc tế.

Nhờ sự kết hợp của những giải pháp toàn diện này, doanh nghiệp dệt may Việt Nam có được động lực để không chỉ duy trì đà hồi phục mà còn bứt phá trong chu kỳ đơn hàng 2026. Trong bức tranh đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, ACB chính là đối tác tài chính chiến lược, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và tăng tốc mạnh mẽ trong chu kỳ đơn hàng mới 2026.

Dự kiến trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM và Hiệp hội Dệt May Việt Nam với sự phối hợp cùng ACB sẽ tổ chức "Ngành dệt may – Giải pháp trong biến động" - Hội nghị kết nối chuyên đề ngành dệt may năm 2025. Tại hội nghị, từ góc nhìn của các chuyên gia, nhiều chủ đề như chính sách thuế, hải quan, cơ hội, thách thức, logistic và giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho ngành dệt may... sẽ được chia sẻ và thảo luận.



