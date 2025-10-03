Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Nâng hạng là bước khởi đầu, chúng ta còn phải duy trì vị thế và hướng tới những bước cao hơn

Trong cuộc họp chiều nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ về vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán. Theo ông, nhà điều hành đã triển khai tất cả các giải pháp để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu theo chiến lược phát triển,

Trong suốt thời gian qua, cơ quan quản lý đã phối hợp chặt chẽ để đưa ra chính sách mới. Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung, đồng thời ban hành các Nghị định, Thông tư; Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp chặt chẽ.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng phối hợp với tổ chức quốc tế về xếp hạng thị trường. "Tôi đánh giá quá trình này đang được triển khai rất tốt và hiệu quả. Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các cơ quan có thẩm quyền, nhưng tôi khẳng định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và tổ chức quốc tế để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá một cách khách quan, công bằng và minh bạch", lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, việc nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, sau đó chúng ta còn phải duy trì vị thế và tiếp tục hướng đến những bước cao hơn trong tương lai.

"Đây là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán sớm minh bạch hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn và từ đó thúc đẩy thị trường vốn và nền kinh tế phát triển", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Tuần tới dự báo sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường chứng khoán bán niên tháng 9/2025 vào ngày 8/10 (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào ngày 7/10), và công bố khả năng Việt Nam được nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp.