Thủ tục đăng ký biến động trên sổ đỏ

30-10-2025 - 14:31 PM | Xã hội

Nhiều người băn khoăn việc thay đổi thông tin về số Căn cước công dân và địa chỉ nơi cư trú trên sổ đỏ thì phải làm thế nào?

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội

Tôi có một thửa đất tại xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Tôi muốn thay đổi thông tin về số Căn cước công dân và địa chỉ nơi cư trú trên sổ đỏ thì cần những giấy tờ gì? Sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ thì nộp hồ sơ cho Cơ quan nào, địa chỉ ở đâu?

Thủ tục đăng ký biến động trên sổ đỏ- Ảnh 1.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời:

Kính gửi Ông/Bà

Về câu hỏi của Ông/Bà, mời Ông/Bà tham khảo tại:

Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên (QT-21.T) (ban hành kèm theo Quyết định số ....)

Theo đó, Hồ sơ đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất bao gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

- Bản sao hoặc bản chính giấy tờ chứng minh về việc đổi tên, thay đổi thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp không khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc đổi tên hoặc thay đổi thông tin theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng đồng dân cư.

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện. Đối với trường hợp thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất.

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản về việc thay đổi quyền của người có quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật dân sự.

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

c) Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn.

d) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

(Nguồn: UBND TP Hà Nội)

Đại biểu Quốc hội: Tại sao người dân phải đi photocopy sổ đỏ để nộp?

PV

VTC News

