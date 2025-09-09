Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng Hungary cảnh báo tương lai của Liên minh châu Âu

09-09-2025 - 15:04 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) đang bên bờ vực sụp đổ và sẽ không thể tồn tại qua thập kỷ tới nếu không có một "cuộc cải tổ cơ cấu cơ bản" và tách khỏi cuộc xung đột Ukraine.

Trong bài phát biểu mới đây, Thủ tướng Orban cho biết, EU đã không đạt được kỳ vọng ban đầu là trở thành cường quốc toàn cầu và không thể xử lý những thách thức hiện tại do thiếu một chính sách tài khóa chung.

Ông mô tả khối này đang bước vào giai đoạn “tan rã hỗn loạn và tốn kém”, đồng thời cảnh báo rằng ngân sách EU giai đoạn 2028-2035 “có thể là lần cuối cùng, nếu không có gì thay đổi”.

“EU hiện đang trên bờ vực sụp đổ và đã bước vào tình trạng phân mảnh. Nếu điều này tiếp tục, nó sẽ đi vào lịch sử như một kết cục đáng buồn”, ông Orban nói, đồng thời đề xuất chuyển đổi EU thành “các vòng tròn đồng tâm”.

Vòng ngoài cùng sẽ bao gồm các quốc gia hợp tác về an ninh quân sự và năng lượng, vòng thứ hai sẽ bao gồm các thành viên thị trường chung, vòng thứ ba sẽ bao gồm các quốc gia sử dụng chung một đồng tiền, trong khi vòng trong cùng sẽ bao gồm các thành viên tìm kiếm sự liên kết chính trị sâu sắc hơn.

Theo quan điểm của ông Orban, mô hình này sẽ giúp mở rộng hợp tác mà không hạn chế sự phát triển.

“Chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc xe, chúng ta có chung một hộp số, nhưng chúng ta muốn di chuyển với những tốc độ khác nhau. Nếu chúng ta có thể chuyển sang hệ thống này, ý tưởng tuyệt vời về hợp tác châu Âu có thể tồn tại”, ông nói.

Thủ tướng Hungary cáo buộc Brussels quá phụ thuộc vào nợ chung và lợi dụng xung đột Ukraine làm cái cớ để tiếp tục chính sách này. Ông cho biết chừng nào xung đột còn kéo dài, EU sẽ vẫn phụ thuộc vào Mỹ về an ninh và không thể hành động độc lập trong các vấn đề kinh tế.

Ông cũng đề xuất thay vì "vận động hành lang ở Washington", EU nên "đến Mátxcơva” để theo đuổi một thỏa thuận an ninh với Nga, sau đó là một thỏa thuận kinh tế.

Theo Thủ tướng Orban, cuộc bầu cử năm 2026 sẽ cho người dân Hungary lựa chọn giữa một đảng sẵn sàng hành động đơn độc, hoặc một đảng sẽ dẫn đến "hỗn loạn và nghèo đói" bằng cách liên kết Hungary chặt chẽ hơn với Liên minh Châu Âu.

Ông Orban đã nhiều lần xung đột với EU về quyền của người di cư, cộng đồng LGBT, quyền tự do của tòa án cũng như sự hỗ trợ cho quốc gia láng giềng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Mâu thuẫn Hungary - Liên minh châu Âu phủ bóng hội nghị quan trọng về Ukraine

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

