Thủ tướng mong tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải làm được một việc tại dự án hơn 170.000 tỷ

Thủ tướng đến dự lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: VGP

Dự án này là Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, vừa chính thức khởi công vào chiều qua (26/9) tại Hải Phòng. Nhà máy này được khởi công cùng với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có gì đặc biệt?

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: VGP

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của KCN Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - CTCP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha. Tổng số vốn của dự án là hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy được xây dựng trong 5 năm và dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy này sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), đồng thời vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn KCN Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, từ đó hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW). Khi hoàn thành, đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam (theo Quy hoạch Điện VIII của Chính phủ) và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất thiết kế 4.800 MW. Ảnh: VIC

Thủ tướng mong dự án nhà máy điện khí làm được một việc gì?

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Thủ tướng đánh giá hai dự án trên có ý nghĩa rất quan trọng, khi đều có mục tiêu góp phần phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển năng lượng xanh. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, đồng thời Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần "đã nói là làm", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với tinh thần tất cả vì lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công 2 dự án. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn KCN Tân Trào phải được triển khai nhanh, thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là công nghệ cao.

Đặc biệt, với nhà máy nhiệt điện LNG, Thủ tướng mong làm nhanh các thủ tục, cần từng bước chuyển giao công nghệ và phấn đấu khánh thành trước 1 năm (năm 2029).

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư các dự án phát huy phương châm phát triển "nhanh, xanh, bền vững", cũng như thực hiện đúng cam kết, thúc đẩy tiến độ các dự án nhanh hơn và bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, giải quyết nhiều việc làm cho người dân.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: "KCN Tân Trào không chỉ tạo lập hạ tầng hiện đại mới, thu hút các ngành công nghiệp - công nghệ cao mà còn đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, công trình năng lượng chiến lược bảo đảm nguồn điện ổn định. Sự cộng hưởng ấy tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng khép kín, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là mô hình phát triển đồng bộ mà Vingroup kỳ vọng sẽ nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước."

Theo các chuyên gia, điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thách như than đá hay dầu mỏ.