Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Mátxcơva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

23-03-2026 - 09:46 AM | Xã hội

Chiều 22/3 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Mátxcơva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến sân bay Vnukovo 2. Ảnh: VGP

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Rudenko Andrey Yurevych.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay. Ảnh: VGP

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Nga; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn và những người bạn Nga; thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục, công nghệ cao của Nga…

Hai bên sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Nga có thế mạnh và kinh nghiệm.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

Phạt đến 40 triệu đồng khi tham gia giao thông nếu vi phạm lỗi này, khá nhiều người đang mắc

09:30 , 23/03/2026
Phát hiện 32 lồng sắt bên trong khoang hàng xe khách, sự thật bên trong khiến nhiều người sửng sốt

08:25 , 23/03/2026
Theo dõi camera, chủ cửa hàng phát hiện hành động lạ của nữ nhân viên: "Từ một câu nói không nghĩ cô làm thật"

08:05 , 23/03/2026
Tài khoản của nữ sinh SN 2010 nhận 500 triệu đồng, diễn biến sau đó càng bất ngờ

06:59 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên