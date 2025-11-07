Thủ tướng cho biết, Việt Nam phấn đấu có nhà máy chip bán dẫn đầu tiên trong năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều tối 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đoàn lãnh đạo hiệp hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI).

Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) thành lập năm 1970, đại diện cho hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và chuyên gia với 3.000 công ty thành viên, 8 tổ chức trực thuộc tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đông Nam Á.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh SEMI đang chuẩn bị tổ chức Triển lãm quốc tế SEMI Expo Việt Nam 2025, dự kiến thu hút 5.000 đại biểu và 300 doanh nghiệp quốc tế, cho thấy sự quan tâm lớn của thế giới đến tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dựa trên mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trụ cột của mô hình này là phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tri thức, trong đó công nghiệp bán dẫn được xác định là một ngành công nghệ chiến lược.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Danh mục 11 công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn…

Việt Nam phấn đấu sang năm có cơ sở đầu tiên sản xuất chip bán dẫn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh nội lực, Việt Nam cần sự hỗ trợ của quốc tế về tài chính, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phía các nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế, họ bày tỏ ấn tượng với chiến lược phát triển dựa vào khoa học công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là quyết tâm theo đuổi ngành bán dẫn. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức mà Việt Nam cần vượt qua để chuyển từ chiến lược sang thực thi.

Cụ thể, phía quốc tế khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính theo hướng "một cửa" và tăng cường sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các yếu tố hạ tầng thiết yếu như năng lượng sạch và công nghệ thông tin cũng được nhấn mạnh là điều kiện tiên quyết. Đặc biệt, các doanh nghiệp quốc tế mong muốn Việt Nam phát triển đồng bộ các lĩnh vực trong chuỗi giá trị, từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, chứ không chỉ dừng lại ở khâu kiểm thử và đóng gói. Một đề xuất đáng chú ý là việc thành lập Hiệp hội Bán dẫn Việt Nam để làm cầu nối hiệu quả giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để biến các điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh. Chính phủ khẳng định sẽ tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, trong đó có việc thành lập Bộ phận một cửa đầu tư quốc gia.

Thủ tướng đề nghị SEMI và các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam cam kết đảm bảo ổn định, kiến tạo cho phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Người đứng đầu Chính phủ tái cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trên tinh thần "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" và "3 cùng": Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng phát triển, đảm bảo các nhà đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.