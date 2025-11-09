Thủ tướng: Tính phương án xây dựng cầu Sông Lô mới trong điều kiện khẩn cấp

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, diễn ra chiều 8/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, Công an tỉnh đang điều tra vụ án vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại cầu Sông Lô. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng phương án khắc phục, quyết tâm hoàn thành trước tháng 2/2026 (trước mùa mưa lũ).

Về nội dung này, Thủ tướng yêu cầu cùng với việc điều tra, xử lý theo quy định, các cơ quan cần đánh giá chính xác hiện trạng cầu Sông Lô (báo cáo Thủ tướng trong tháng 11), nếu cần thiết thì tính phương án xây dựng cầu mới trong điều kiện khẩn cấp.

Thủ tướng đánh giá, trong năm 2025, chúng ta có thể vượt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra (3.000km cao tốc và 1.700km đường ven biển) và dự kiến ngày 19/12 khánh thành tuyến đường cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn, về Hà Nội qua miền Trung, TP.HCM tới Cà Mau.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng trước hết yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700km đường bộ ven biển.

" Để đạt mục tiêu này, cần tổ chức thi công theo tinh thần 'vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió', 'làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm'; 'làm ngày làm đêm làm thêm ngày nghỉ', 'ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương'. Các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, bí thư, chủ tịch các địa phương không để chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân cô đơn trên công trường ", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm đối với một số dự án cao tốc còn khối lượng nhiều như: Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang. Các nhà thầu điều chỉnh ngay biện pháp thi công với các dự án này; tùy tình hình cụ thể để huy động lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ thêm.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Với thời gian còn lại của năm 2025 chỉ khoảng 2 tháng, khối lượng công việc còn lại rất lớn, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương đưa ra giải pháp phù hợp để tăng cao khối lượng thi công tại hiện trường (phấn đấu mỗi tháng đạt trên 20%), kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, nhất là dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và dự án thành phần 4 (các hạng mục công trình dịch vụ); báo cáo hằng tuần với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngay trong tuần sau trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, kịp thời giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các tuyến đường cao tốc kết nối tới sân bay Long Thành phải hoàn thành trước 19/12. Hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1 cần nhanh chóng hoàn thành để khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Về chất lượng, an toàn và công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường, Thủ tướng nêu rõ, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án là quan trọng, nhưng lưu ý phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khu vực phía Bắc và miền Trung chủ động triển khai các giải pháp khắc phục thiên tai, thăm hỏi, động viên những gia đình có người bị nạn; hỗ trợ bà con nhân dân khôi phục nhà cửa, khôi phục sản xuất.

Đối với các chủ đầu tư, cần nhanh chóng dọn dẹp mặt bằng, khôi phục thi công, đặc biệt lưu ý chọn làm lán trại, nơi ở của cán bộ, công nhân tại các khu vực cao ráo, xa sông suối, xa các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Theo Thủ tướng, biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết biến đổi bất thường, lượng mưa lớn lịch sử đã gây ảnh hưởng lớn đến các công trình hạ tầng, cầu cống và đời sống nhân dân. Các cơ quan cập nhật ngay các số liệu mới để kịp thời có giải pháp thiết kế phù hợp, sử dụng vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống, nhất là việc khai thác nguồn vật liệu đắp, đặc trưng vùng miền: Bắc, Trung, Nam, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên…

Về bảo đảm đồng bộ ngay sau khi các dự án đưa vào khai thác, Thủ tướng chỉ rõ, quy chuẩn đường cao tốc đã quy định về trạm dừng nghỉ, đây là nhu cầu cấp thiết của người dân. Do đó, các địa phương phải nhanh chóng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ; các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm xây dựng các công trình dừng nghỉ hiện đại, kiến trúc đẹp, thân thiện môi trường, chất lượng dịch vụ cao.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương cần triển khai đồng bộ hệ thống giao thông thông minh và thu phí, nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác hiện đại, an toàn; đồng thời tạo nguồn vốn để tiếp tục đầu tư mới, hoàn thiện các tuyến cao tốc; quy hoạch, xây dựng các nút giao, đường gom, khai thác hiệu quả các tuyến cao tốc khi hoàn thành.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, dự án Quy Nhơn - Pleiku, hoàn thành tháng 12. Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý IV.

TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TP.HCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc trong Quý IV...