Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhắm tới dự án điện gió hơn 9.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

08-11-2025 - 10:20 AM | Bất động sản

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức, công suất thiết kế 200MW. Đáng chú ý, Tập đoàn Vingroup đang là nhà đầu tư quan tâm đề xuất dự án này.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức, với tổng vốn hơn 9.127 tỷ đồng, công suất thiết kế 200MW.

Dự án triển khai tại các xã Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, diện tích khảo sát 1.606ha, trong đó diện tích sử dụng đất và mặt nước có thời hạn khoảng 70ha. Nhà máy dự kiến gồm 24 tuabin, công suất 4,5MW và 8,5MW/tuabin, sản xuất 549,4GWh điện năng/năm.

Được biết, dự án này do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP là nhà đầu tư quan tâm đề xuất. Trước đó, trong tháng 9, Công ty cổ phần Halcom Việt Nam đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuyển giao nghiên cứu phát triển dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức cho Tập đoàn Vingroup.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhắm tới dự án điện gió hơn 9.000 tỷ đồng tại Quảng Trị- Ảnh 1.

Mục tiêu nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng gió sẵn có, cung cấp nguồn điện xanh, sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường. Địa điểm triển khai nằm trong khu vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Quảng Trị và đây là ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định 31/2021 của Chính phủ.

Các mốc tiến độ chính gồm hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong 3 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư trong 3 tháng tiếp theo; hoàn tất giao, thuê đất trong 6 tháng.

Dự kiến nhà máy đi vào hoạt động trong 27 tháng. Nhà đầu tư được yêu cầu sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ các nước có trình độ kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Công Thương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu (trong đó có khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm nếu không phải là doanh nghiệp được thành lập tại tỉnh Quảng Trị thì có cam kết thành lập chi nhánh hoặc doanh nghiệp dự án tại tỉnh Quảng Trị để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh).


