Theo Báo cáo Savills về thị trường bất động sản quý 3/2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trìđà tăng trưởng ấn tượng với GDP tăng 7,9%, FDI đăng ký đạt 28,5 tỷ USD và xuất khẩu tăng 16%, tạo nền tảng tích cực cho thị trường.

Tại TP.HCM, các phân khúc chủ chốt đều ghi nhận tín hiệu phục hồi. Nguồn cung văn phòng và bán lẻ duy trì công suất trung bình gần 90%, phản ánh nhu cầu ổn định của các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và thương mại dịch vụ.

Thị trường căn hộ đạt 5.200 căn sơ cấp, tỷ lệ hấp thụ 51%, trong khi phân khúc nhà thấp tầng cải thiện thanh khoản nhờmức giá hợp lý và hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tại Hà Nội, thị trường tiếp tục ghi nhận đà tăng ổn định ở cả văn phòng và bán lẻ, với giá thuê và công suất cùng tăng. Nguồn cung căn hộ đạt 6.300 căn mới, tỷ lệ hấp thụ trên 80%, phản ánh sức cầu mạnh mẽ từ người mua ở thực.

Dòng vốn FDI sản xuất đạt 3,9 tỷ USD, đưa Hà Nội trở thành địa phương thu hút vốn đứng thứ ba toàn quốc.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định: “Hiện nay, những nền tảng quan trọng cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản Việt Nam đã được thiết lập. Chúng ta có Luật Đất đai mới, Luật Nhà ở mới và Luật Kinh doanh bất động sản mới, tạo bộ khung pháp lý cho sự phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Nhờ đó, cơ quan quản lý có thể đẩy nhanh việc cấp phép dự án, giảm áp lực nguồn cung và đưa thêm sản phẩm mới ra thị trường. Đây là tiền đề quan trọng để duy trì tăng trưởng ổn định, kiểm soát tốc độ tăng giá và hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở Việt Nam”.

Savills cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Trong năm 2025, bên cạnh các quy định pháp luật dần được hiện thực hóa và đi vào đời sống, các hoạt động động giám sát, điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước dần chặt chẽ hơn để đảm bảo thị trường phát triển đúng quỹ đạo. Kinh tế được dự báo phát triển ổn định, hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy sự tăng trưởng của bất động sản.

Đồng thời, các xu hướng mới như đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nền tảng công nghệ bất động sản và phát triển bền vững đang dần định hình thị trường. Nhà ở vừa túi tiền cũng là một trong những định hướng trọng tâm, với sự hỗ trợ từ các cơ chế thúc đẩy hợp tác công - tư và sự tăng cường phát triển toàn diện.

Về triển vọng dài hạn, ông MacGregor nhận định thị trường trong thập kỷ tới sẽ được định hình bởi ba động lực chính: Khung pháp lý ổn định và minh bạch hóa; dòng vốn FDI mạnh mẽ nhờ quy trình phê duyệt hiệu quả hơn; và sự bùng nổ hạ tầng (như Vành đai 3, cao tốc) mở ra các thị trường vùng ven, thúc đẩy nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và logistics.