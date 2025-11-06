Tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai dài 8,7 km với tổng vốn đầu tư hơn 40.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công chậm nhất đầu năm 2027

Chiều 5/11, ông Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố làm việc với Ngân hàng đầu tư phát triển châu Á ADB, Cơ quan hợp tác phát triển Pháp AFD và Phái đoàn liên minh châu Âu EU tại Việt Nam về dự án mở rộng và kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 3.2 đoạn ga Hà Nội – Hoàng Mai, theo thông tin từ Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 1,752 tỷ đô la Mỹ, trong đó vốn vay ODA chiếm khoảng 72%, được lập từ năm 2019. Dự án đang trong giai đoạn lựa chọn tư vấn các gói thầu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tại cuộc họp, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đề nghị các nhà tài trợ trên xác nhận về cam kết tiếp tục cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi; đồng thời, rút ngắn tối đa các trình tự, thủ tục ký kết hiệp định vay, giải ngân vốn; thống nhất cùng nhau xây dựng chung một khung chính sách môi trường, xã hội áp dụng cho dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Dương Đức Tuấn đánh giá việc triển khai sử dụng vốn vay ODA thời gian qua và tuyến 3.2 đang chậm so với yêu cầu. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 188 về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển đường sắt đô thị ở Hà Nội và TP.HCM.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến 3.2, lãnh đạo Thành phố yêu cầu rút ngắn quy trình, thủ tục triển khai, áp dụng cơ chế mới, phấn đấu khởi công dự án chậm nhất đầu năm 2027. Liên quan đến tổng mức đầu tư dự án, TP. Hà Nội sẵn sàng cam kết tỷ lệ cơ cấu vốn là 50/50.

Theo đề xuất của Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị số 3 (đoạn 3.2) từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai đi ngầm toàn bộ theo lộ trình Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Kim Ngưu - Tam Trinh, tổng chiều dài khoảng 8,7 km.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 dài khoảng 8,7 km.

Dự án gồm ống hầm kép đi song song, ngầm qua nút giao Ô Đống Mác (vành đai 1), Mai Động (vành đai 2) và kết thúc phía sau vành đai 3. Trên tuyến có 7 ga ngầm là Hàng Bài, Trần Thánh Tôn, Kim Ngưu, Mai Động, Tân Mai, Tam Trinh, Yên Sở và khu lập tàu gần trạm bơm Yên Sở.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 40.570 tỷ đồng, tương đương 1,752 tỷ USD, trong đó vốn vay ADB là 801 triệu USD, KfW 258 triệu USD, AFD 198 triệu USD, vốn đối ứng 494 triệu USD, thực hiện đến năm 2029.

Đoạn đường sắt đô thị ga Hà Nội - Hoàng Mai thuộc dự án tuyến đường sắt số 3 của TP Hà Nội. Tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai dài 26 km, trong đó đoạn Nhổn - Cầu Giấy đi trên cao đã vận hành thương mại, dự kiến đưa vào khai thác đoạn Cầu Giấy - ga Hà Nội vào năm 2027.

Việc đưa vào vận hành tuyến số 3 đoạn 3.2 từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai sẽ hình thành trục đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai, thu hút lượng lớn hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại trên trục Đông - Tây của Hà Nội, giải quyết ùn tắc trong nội đô.