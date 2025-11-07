Việt Nam sẽ có sân bay thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới, vốn đầu tư hơn 196.300 tỷ đồng

Ảnh mô phỏng dự án sân bay Gia Bình do AI tạo.

Chiều 6/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sân bay nằm tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô sử dụng đất khoảng 1.880 ha.

Nêu tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đây là dự án có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cực tăng trưởng mới ở phía Đông Hà Nội; đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; giảm tải, hỗ trợ cho sân bay Nội Bài đang quá tải nhưng chưa thể đầu tư mở rộng, nâng công suất.

Dự án này cũng là một trong các công trình hạ tầng được lựa chọn đưa vào khai thác, vận hành để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa sân bay này vào nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới (theo tiêu chí Skytrax), trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc và trung tâm trung chuyển, bảo dưỡng máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo tờ trình, tổng mức đầu tư dự án là 196.378 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một cần 141.236 tỷ đồng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay sẽ có hai cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp gồm hai đường cách nhau 1.800 m, bảo đảm khả năng cất - hạ cánh độc lập, tối ưu khai thác và quản lý bay. Đến năm 2030, Gia Bình có 83 vị trí đỗ máy bay, tăng lên 123 vào năm 2050.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực ủy ban cơ bản thống nhất với các nội dung theo hồ sơ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị lượng hóa rõ các mục tiêu của dự án, như tiêu chuẩn 5 sao Skytrax, top 10 thế giới, Net Zero..., xác định lộ trình và tính khả thi.

Về nguồn vốn, Ủy ban cho rằng cần làm rõ hơn cơ sở tính toán, so sánh suất đầu tư với các sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng và tính toán tác động chi phí lãi vay trong trường hợp chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp 10.