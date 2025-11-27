Thủ tướng yêu cầu 7 địa phương và 3 Bộ khẩn trương hoàn thành việc này trước ngày 30/11

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 230 ngày 26/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát và phân loại kết quả thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài.

Công điện nêu, theo báo cáo của Bộ Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751), tính đến hết ngày 17/11/2025, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát, phân loại 616/898 dự án của 25 địa phương và 7 Bộ ngành, trong đó 7 địa phương và 3 Bộ chưa thực hiện thao tác rà soát, cập nhật kết quả thanh tra và phân loại nhóm xử lý trên Hệ thống 751.

Đồng thời, tại Thông báo số 384 ngày 25/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao "Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành việc thanh tra trước ngày 20 tháng 9 năm 2025".

Tuy nhiên, hiện nay một số dự án tại các Bộ ngành địa phương vẫn chưa có kết luận thanh tra ảnh hưởng đến tiến độ rà soát, báo cáo kết quả thanh tra và phân loại trên Hệ thống 751.

Ngoài ra, tại Báo cáo số 2554 ngày 17/10/2025 của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố Đà Nẵng rà soát, báo cáo có 215 dự án, cơ sở nhà đất có tình huống pháp lý tương tự như trong Đề án 153, Kết luận số 77 và Nghị quyết số 170. Đến nay, UBND thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện việc rà soát, báo cáo trên Hệ thống 751.

Để tiếp tục thúc đẩy tiến độ xử lý các dự án tồn đọng trên Hệ thống 751, tại Công điện 230, Thủ tướng yêu cầu cơ quan thanh tra khẩn trương hoàn thành việc thanh tra và ban hành kết luận theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ trước ngày 26/11.

Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra khẩn trương hoàn thành việc cập nhật, rà soát và phân loại các dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

UBND TP Đà Nẵng có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xác định rõ các dự án có tình huống pháp lý tương tự Đề án 153, Kết luận số 77 và Nghị quyết số 170 trên Hệ thống 751. Các nhiệm vụ trên được lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương hoàn thành trước ngày 30/11.

Công điện cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan thanh tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về việc chậm trễ triển khai làm ảnh hưởng tới tiến độ xử lý, tháo gỡ chung cho các dự án của Ban chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Bộ, cơ quan và địa phương phải kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) để được hướng dẫn.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, sát sao, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án.