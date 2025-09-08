Thủ tướng yêu cầu cắt giảm ít nhất 30% số lượng thủ tục hành chính

Ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ nhất) để xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ tập trung triển khai quyết liệt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược và là một trong các trụ cột quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững bước tiến vào trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Chính phủ đã tổ chức 42 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến khoảng 80 hồ sơ dự án luật, nghị quyết.

Tháng 8 và tháng 9/2025, Chính phủ tiếp tục tập trung công tác xây dựng pháp luật, tổ chức các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để kịp thời hoàn thiện, trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo; trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo Thủ tướng, thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra rất cao, tính chất rất phức tạp. Do đó, các bộ, cơ quan, nhất là người đứng đầu cần đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí thời gian, nhân lực, nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình, đặc biệt đối với các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây. Trước mắt phải bảo đảm tốt về chất lượng, kịp về tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.

Theo Thủ tướng, những nội dung thảo luận tại phiên họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, trong đó có những dự án luật theo hình thức "một luật sửa nhiều luật", nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng và trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Thủ tướng lưu ý: "Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; cái gì còn biến động, không thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì xây dựng các nghị định của Chính phủ để điều chỉnh"; "các quy định cần ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề đang vướng mắc"…

Thủ tướng đề nghị các cơ quan trình bảo đảm ngắn gọn, rõ nội dung cần xin ý kiến; nêu rõ những nội dung lược bỏ, những nội dung hoàn thiện, những nội dung sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là những nội dung phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đầu ra và rà soát, cắt giảm ít nhất 30% số lượng thủ tục hành chính , thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; nêu rõ quan điểm của cơ quan trình với những vấn đề còn ý kiến khác nhau.