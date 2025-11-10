Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu

Tháng 10 vừa qua, tỷ phú, nhà từ thiện người Trung Quốc tên Lý Xuân Bình đã qua đời ở tuổi 76 trong một bệnh viện ở Bắc Kinh. Lý Xuân Bình thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ khối tài sản kếch xù từ vợ đại gia ở Mỹ và những hoạt động từ thiện sôi nổi nhưng nhưng năm tháng cuối đời người đàn ông này lại rơi vào chuỗi bi kịch.

“Đổi đời” chỉ sau một đêm

Lý Xuân Bình sinh năm 1949, từng có thời gian phục vụ quân ngũ nhưng phải xuất ngũ vì bệnh tật. Trong thời gian làm nhân viên an ninh một khách sạn tại Bắc Kinh, Lý Xuân Bình đã lọt vào mắt xanh của một nữ diễn viên người Mỹ 69 tuổi đến Trung Quốc du lịch.

Người phụ nữ này mới gặp đã có cảm tình với chàng trai trẻ từ ngoại hình đến cách nói chuyện vì ngoại hình Lý Xuân Bình khiến bà gợi nhớ đến người chồng quá cố. Nữ diễn viên ngỏ ý đưa Lý Xuân Bình cùng trở về Mỹ. Ban đầu người đàn ông còn e ngại khoảng cách tuổi tác quá lớn nhưng cuối cùng vẫn quyết định đồng ý.

Lý Xuân Bình thời trẻ

Đặt chân đến Mỹ, Lý Xuân Bình mới phát hiện người phụ nữ này giàu có hơn anh nghĩ. Trong nhà bà có chục chiếc ô tô hạng sang xếp thành hàng, bày trí sang trọng, luôn có người phục vụ ở mọi nơi. Thế nhưng sau 5 năm bên nhau, nữ đại gia mắc ung thư. Lý Xuân Bình ở bên cạnh chăm sóc tận tình cho đến khi người phụ nữ qua đời.

Ông được nhận thừa kế 90% tài sản của vợ, giàu có chỉ sau một đêm khi sở hữu 27 tỷ NDT (hơn 99.000 tỷ đồng). Tài sản này bao gồm 3 bức tranh Picasso, một số biệt thự, cổ phiếu cùng một công ty bất động sản và nhiều trang viên khác. Điều này khiến gia đình nữ đại gia vô cùng bất bình, kiện Lý Xuân Bình ra tòa. Kết quả, người đàn ông này vẫn ung dung thắng kiện dựa trên di chúc hợp pháp. Tuy vậy Lý Xuân Bình vẫn để lại nhiều tài sản cho gia đình vợ rồi trở về Trung Quốc.

Lý Xuân Bình trở thành đại gia khi về Bắc Kinh

Tuổi xế chiều sóng gió của đại gia từ thiện

Năm 1991, Lý Xuân Bình quay lại Bắc Kinh, lập tức trở thành một nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu thành phố. Ông mua cho bản thân ba chiếc Rolls-Royce hạng sang, dinh thự và một trung tâm mua sắm, sau đó dành phần lớn tài sản cho các hoạt động từ thiện. “Tôi có rất nhiều tiền và muốn chia tài sản của mình cho quê hương, chung tay giúp đỡ người khó khăn”, tỷ phú họ Lý tuyên bố. Danh tính người vợ Mỹ của Lý Xuân Bình không bao giờ được hé lộ vì họ đã ký thỏa thuận bảo mật.

Theo một thống kê, Lý Xuân Bình đã quyên góp hơn 200 lần trong vòng 23 năm với tổng số tiền lên đến 600 triệu NDT (hơn 2.200 tỷ đồng). Dù nhiều người chỉ trích ông chỉ biết tiêu tiền thừa kế của vợ nhưng ông Lý không quan tâm. Lý Xuân Bình tin rằng những việc anh làm có giá trị cho xã hội, cứu sống nhiều bệnh nhân nghèo và giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn cơ hội đến trường. Ông luôn là một trong những mạnh thường quân đầu tiên hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tuy nhiên việc thiếu kế hoạch dài hạn trong quản lý tài sản khiến Lý Xuân Bình trở thành mục tiêu của những người thân cận. Sau khi được chẩn đoán mắc Alzheimer nặng vào năm 2016, Lý Xuân Bình nhân viên và họ hàng đưa vào viện dưỡng lão, bị ép ký vào những hợp đồng, thỏa thuận khác nhau. Biệt thự, xe sang của ông lần lượt bị bán hoặc chuyển nhượng trái phép.

Đại gia họ Lý tuổi xế chiều

Những năm tháng cuối đời, người đàn ông họ Lý không thể tự chăm sóc bản thân, sức khỏe ngày càng sa sút và bị đánh giá là hạn chế năng lực hành vi dân sự, không thể tự quyết định tài sản của bản thân sẽ đi về đâu. Cuối cùng, vị đại gia một thời qua đời ở tuổi 76, khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm.