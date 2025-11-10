Thô nhưng thật: 5 loại bát phí tiền lại dễ rước bệnh, 100% hối hận

Bát tưởng chừng là vật dụng đơn giản, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của cả gia đình. Không ít người chỉ nhìn bề ngoài đẹp, mua về dùng một thời gian rồi hối hận, thậm chí gặp rủi ro khi bát nứt vỡ hoặc chứa hóa chất độc hại. Dưới đây là 5 loại bát bạn nên tuyệt đối tránh khi mua sắm.

1. Bát mỏng nhẹ, trông “tiện tay”

Những chiếc bát mỏng, nhẹ, trông tinh tế và dễ cầm thường khiến người mua bị mê mẩn. Nhưng thực tế, bát càng mỏng càng dễ nứt, vỡ khi đựng đồ ăn nóng. Không chỉ vậy, bát mỏng khó giữ nhiệt, đồ ăn nhanh nguội, tay cầm dễ bị bỏng khi mang lên bàn. Nhiều gia đình từng gặp cảnh bát nứt khi múc canh, nước sủi ra bàn hoặc trào lên người, gây bỏng nhẹ.

Mẹo chọn: Cầm bát lên thử, nếu có cảm giác “đầm tay”, không quá nhẹ, không rung lắc là tốt. Bát dày vừa phải sẽ giữ nhiệt, hạn chế vỡ khi va chạm nhẹ.

2. Bát sặc sỡ, hoa văn nổi bật

Bát màu sắc rực rỡ, viền vàng, đỏ hay họa tiết nổi thường rất bắt mắt. Nhiều người mua vì đẹp, hợp với bàn ăn. Tuy nhiên, loại bát này sử dụng men và sơn kém chất lượng, đặc biệt là các loại giá rẻ, dễ chứa chì và cadmium. Khi tiếp xúc với thức ăn nóng hoặc có tính axit, kim loại nặng này dễ hòa tan, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mẹo chọn: Chỉ mua bát có nhãn “men an toàn thực phẩm”, tốt nhất là men phủ dưới lớp men bảo vệ, không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

3. Bát nhám, bề mặt sần sùi

Bề mặt nhám hoặc có các vân sần sùi được quảng cáo kiểu “mộc mạc”, “thô” thường rất hút mắt. Nhưng loại bát này khó rửa sạch, dầu mỡ và cặn thức ăn bám vào các rãnh nhỏ, lâu ngày sinh vi khuẩn. Nhiều gia đình từng gặp tình trạng bát mới rửa xong vẫn còn mùi hôi hoặc cặn vàng do thức ăn bám.

Mẹo chọn: Ưu tiên bát trơn, dễ vệ sinh, bề mặt nhẵn bóng. Khi rửa không cần chà mạnh, nhanh chóng sạch và không còn mùi.

4. Bát nông, miệng rộng

Bát nông, miệng rộng, thường dùng để trộn salad, cơm trộn hay canh lớn, nhìn thì tiện nhưng thực tế không giữ nhiệt tốt, đồ ăn nhanh nguội, dễ bị trào ra ngoài. Trẻ nhỏ khi ăn cũng dễ bị bỏng nếu canh hoặc nước sôi văng ra tay.

Mẹo chọn: Chọn bát có đáy sâu, miệng vừa phải, vừa dễ múc vừa giữ nhiệt tốt. Bát sâu giúp thức ăn lâu nguội, tránh trào, đặc biệt an toàn với trẻ em.

5. Bát không rõ nguồn gốc, “3 không”

Bát rẻ tiền nhưng không có nhãn mác, không có chứng nhận chất lượng và không rõ nguồn gốc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thử nghiệm thực tế cho thấy những chiếc bát kiểu này thường chứa hàm lượng chì vượt mức an toàn, dùng lâu dài có thể gây hại sức khỏe cho cả gia đình.

Mẹo chọn: Luôn kiểm tra nhãn “An toàn thực phẩm”, mã tiêu chuẩn, thương hiệu uy tín và hóa đơn mua hàng. Chỉ chọn bát có chứng nhận chất lượng, tránh ham rẻ mà rước họa vào thân.

Theo Sohu