5 loại bát nên vứt ngay

Ngày nay, chuyện ăn uống không chỉ dừng lại ở việc “ăn no”, mà điều quan trọng hơn là ăn sạch – ăn an toàn . Nhiều người kỹ lưỡng trong việc chọn thực phẩm, nhưng lại bỏ qua chất liệu của bát đĩa – thứ tiếp xúc trực tiếp với thức ăn hằng ngày. Các chuyên gia cảnh báo: 5 loại bát dưới đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe , tốt nhất đừng nên mua, còn nếu nhà đang dùng thì hãy mạnh dạn bỏ đi ngay .

1. Bát inox rẻ tiền, kém chất lượng

Inox là vật liệu được nhiều người ưa chuộng vì bền, khó vỡ, đặc biệt hay dùng cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bát inox giá rẻ trên thị trường đa phần không đạt chuẩn an toàn thực phẩm , thường làm từ thép công nghiệp loại 201 thay vì 304 hoặc 316. Khi đựng đồ nóng, các kim loại nặng như niken, crom có thể thôi ra, lâu ngày tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh.

2. Bát “giả sứ”, bát nhựa mô phỏng gốm

Loại bát này có vẻ ngoài bắt mắt, nhiều họa tiết hoạt hình, nên được nhiều phụ huynh mua cho con. Thực chất đây là bát nhựa pha hóa chất , khi gặp nhiệt độ cao hoặc đồ chua sẽ phát tán chất độc như formaldehyde, BPA , ngấm vào thức ăn và đi vào cơ thể, gây hại cho hệ nội tiết.

3. Bát có men màu nổi, “bát hoa văn sặc sỡ”

Những chiếc bát tráng men sáng bóng, hoa văn nổi nhìn rất đẹp, nhưng ẩn chứa nguy cơ nhiễm chì và crom . Khi đựng thức ăn nóng, các kim loại nặng này dễ hòa vào thức ăn. Dấu hiệu nhận biết loại bát này là bề mặt hoa văn sần sùi, không phẳng – nếu sờ thấy gợn tay, hãy bỏ ngay .

4. Bát thủy tinh mỏng, dễ vỡ

Thủy tinh tuy an toàn hơn nhựa, nhưng nếu chất lượng kém hoặc không chịu nhiệt, rất dễ nứt, vỡ khi đựng canh nóng . Các mảnh vỡ li ti có thể gây chấn thương trong quá trình rửa hoặc ăn uống, thậm chí rơi vào thức ăn.

5. Bát viền vàng, viền bạc

Trông sang trọng, tinh tế nhưng không nên dùng để hâm nóng trong lò vi sóng , vì viền kim loại có thể gây cháy nổ. Ngoài ra, sau một thời gian sử dụng, lớp sơn kim loại dễ bong tróc, rơi vào thức ăn - nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng là có thật .

Khi chọn bát đĩa, hãy ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm, rõ nguồn gốc, thương hiệu uy tín . Đừng vì ham rẻ mà mua hàng trôi nổi. Một chiếc bát “độc” có thể phá hỏng cả mâm cơm an toàn và sức khỏe của gia đình bạn chính là cái giá phải trả.

Nguồn và ảnh: Sohu