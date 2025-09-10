Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thừa kế căn hộ 18 tỷ đồng từ bố mẹ, người đàn ông bật khóc thừa nhận: "Đây không phải là món quà, mà là gánh nặng!"

10-09-2025 - 07:57 AM | Sống

Có lẽ nhiều người khi nghe sẽ cảm thấy ghen tị, nhưng thực tế lại không như mơ.

Nghe tin ai đó được thừa kế căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố, hẳn nhiều người sẽ ghen tị. Thế nhưng, với ông Tamura – một nhân viên văn phòng 54 tuổi ở Tokyo – trải nghiệm này lại biến thành cơn ác mộng. Căn hộ cao tầng trị giá gần 100 triệu yên (khoảng 18 tỷ đồng) mà cha mẹ để lại tưởng chừng là "lộc trời cho", hóa ra chỉ toàn nỗi lo tài chính.

Căn hộ ông Tamura thừa kế là một chung cư cao cấp ở tầng 20, có tới ba phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và bếp, lại chỉ cách ga tàu điện ngầm 5 phút đi bộ. Nghe qua thì hoàn hảo, nhưng chi phí duy trì mới là điều khiến ông tá hỏa.

Thừa kế căn hộ 18 tỷ đồng từ bố mẹ, người đàn ông bật khóc thừa nhận: "Đây không phải là món quà, mà là gánh nặng!"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Chỉ riêng thuế tài sản cố định hàng năm đã vượt quá 300.000 yên (khoảng 54 triệu đồng). Thêm vào đó, ông phải chi khoảng 50.000 yên (khoảng 9 triệu đồng) mỗi tháng cho phí quản lý và quỹ sửa chữa. Tính gộp lại, căn hộ này "ngốn" gần 900.000 yên (hơn 160 triệu đồng) mỗi năm, dù ông chẳng hề vay thế chấp.

Điều khiến ông lo lắng hơn cả là giá trị căn hộ có nguy cơ âm tài sản trong tương lai. Khi tòa nhà cũ đi, ngân sách cải tạo thiếu hụt, người mua tiềm năng sẽ càng ngần ngại. Trong khi đó, sự chênh lệch giữa giá trị đánh thuế thừa kế và giá bán thực tế lại khiến việc sang nhượng càng thêm khó khăn.

Ông Tamura thẳng thắn chia sẻ: " Căn hộ này không mang lại cảm giác an cư, mà chỉ toàn trách nhiệm. Tôi không muốn để lại nó cho các con, vì sợ chúng cũng phải gánh cùng một gánh nặng như tôi".

Câu chuyện của ông Tamura đang khiến nhiều người phải suy ngẫm: thừa kế bất động sản cao tầng không phải lúc nào cũng là "trúng số độc đắc". Đôi khi, thứ tưởng là tài sản quý giá lại trở thành một khoản nợ khó thoát.

Theo LTN

Cha mất để lại “khối tài sản hơn 8.752 tỷ đồng”, 4 người con bị mẹ kế kiện ra tòa đòi thừa kế toàn bộ theo di chúc, tòa án tuyên bố: “Phải chia đều cho cả 5”

Theo Trang Vũ

Thanh niên Việt

