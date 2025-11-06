Thức ăn thủy sản De Heus được trao chứng nhận quốc tế

Chứng nhận ASC là một trong những tiêu chuẩn uy tín hàng đầu thế giới, ghi nhận các đơn vị sản xuất và nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị chuỗi cung ứng minh bạch.

Thế mạnh cốt lõi

Từ năm 2011, De Heus bắt đầu hành trình nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam với nhà máy đầu tiên tại Vĩnh Long. Trải qua hơn một thập kỷ, công ty đã đầu tư bài bản vào hệ thống sản xuất, nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật. Hiện nay, De Heus sở hữu 6 nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản và một Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển thủy sản toàn cầu tại Vĩnh Long.

Thế mạnh cốt lõi của De Heus nằm ở các sản phẩm thức ăn thủy sản được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng dinh dưỡng động vật lâu đời từ châu Âu và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam với công thức chuyên biệt, chất lượng nguyên liệu được kiểm soát nghiêm ngặt và công nghệ sản xuất hiện đại.

Dòng sản phẩm thức ăn thủy sản của De Heus được thiết kế chuyên biệt cho: tôm, cá tra, cá rô phi, cá nước lạnh, cá nội địa với từng giai đoạn phát triển, giúp tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng, cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch của vật nuôi.

Nền tảng chất lượng của De Heus được xây dựng dựa trên hệ thống kiểm soát nguyên liệu đầu vào nghiêm ngặt. Nguyên liệu phải đạt các tiêu chuẩn cao về an toàn, không chứa chất cấm theo quy định. Điều này đảm bảo thức ăn cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết mà không để lại tồn dư trong thương phẩm.

Cùng với đó, nhà máy De Heus áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, được quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế (như BAP, ISO22000) để đảm bảo chất lượng viên thức ăn đồng đều, độ bền tốt, ít thất thoát trong quá trình sử dụng, giúp người nuôi tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.

Tính đến nay, De Heus đã phát triển 19 dòng sản phẩm thức ăn tôm như START-TOM, HI-TOM, GREEN TOM… theo mô hình chứng nhận ASC Feed. Các sản phẩm này đảm bảo cung cấp dinh dưỡng tối ưu, không chứa chất cấm và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc, đồng thời đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản…

Sản phẩm GREEN-TOM – thức ăn chuyên dùng cho mô hình nuôi tôm tuần hoàn của De Heus

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, De Heus còn triển khai các giải pháp toàn diện như hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại trại, kiểm soát sức khỏe thủy sản, phát triển công cụ đo lường lượng phát thải tại trang trại và cung cấp dịch vụ phòng thí nghiệm di động để chẩn đoán nhanh và chính xác các vấn đề về dịch bệnh.

Bước tiến chiến lược hướng đến phát triển bền vững

Việc đạt chứng nhận ASC là bước tiến chiến lược trong mục tiêu phát triển dài hạn của De Heus – khẳng định cam kết nuôi dưỡng thế hệ tương lai thông qua những giá trị bền vững và có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và ngành thủy sản.

De Heus đồng hành cùng người nuôi trong việc xây dựng các mô hình nuôi thủy sản bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị sản phẩm. Hoạt động này không chỉ giúp bà con tối ưu hiệu quả sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng có nguồn thực phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hiện nay, De Heus đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Môi trường Cà Mau, Công ty SAEN và các đối tác triển khai dự án nuôi tôm tuần hoàn quy mô lớn tại tỉnh Cà Mau, ứng dụng công nghệ RAS-IMTA. Dự án này không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, ít xả thải ra môi trường, mà còn hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn ASC và BAP phục vụ xuất khẩu.

Sản phẩm tôm đầu ra sẽ đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu uy tín như ASC, BAP...

Với quy mô mở rộng lên đến 1.000 hecta trong giai đoạn 2025-2030, De Heus đảm nhận vai trò toàn diện từ cung cấp thức ăn tôm chất lượng cao, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại trại, đến tư vấn và hỗ trợ người nuôi trong việc tích hợp và chuyển đổi sang mô hình xử lý nước tuần hoàn. Mục tiêu là tối ưu hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Mô hình tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn không xả thải đang mở ra một hướng đi đột phá giúp nông dân Cà Mau "làm giàu" và nuôi tôm bền vững

Không chỉ minh chứng năng lực sản xuất của De Heus, chứng nhận ASC còn mở ra cơ hội lớn để kết nối ngành thủy sản Việt Nam với thị trường toàn cầu. Thông qua mạng lưới toàn cầu, De Heus giúp kết nối hợp tác với các nhà chế biến và xuất khẩu lớn, tạo điều kiện để các sản phẩm chất lượng cao tiếp cận các thị trường khắt khe như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Ông Johan van den Ban – Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và Châu Á - chia sẻ: "Thông qua những nền tảng thế mạnh đã được chứng minh, De Heus đang ngày càng khẳng định vai trò đối tác chiến lược của ngành thủy sản Việt Nam. Những nỗ lực của De Heus không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho người nông dân, mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy ngành thủy sản phát triển minh bạch, bền vững và gia tăng giá trị. De Heus cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo một tương lai nơi mà thương hiệu thủy sản Việt Nam được nâng tầm và có vị thế vững chắc trên bản đồ thương mại toàn cầu".