Thực hành xây dựng Xanh chọn nhà máy thực hành sản xuất Xanh

Gần 40% lượng khí thải carbon dioxide trên toàn cầu đến từ lĩnh vực bất động sản. Trong số những lượng khí thải này, khoảng 70% được tạo ra từ hoạt động xây dựng, 30% còn lại đến từ công trình.

Trong những năm gần đây, chính phủ, nhà đầu tư cũng như người dân cam kết ngày càng nhiều về việc đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này càng gia tăng thách thức lớn với lĩnh vực bất động sản lẫn ngành xây dựng. Bởi trên thực tế, nhiều công trình "xanh hoá" đã ra đời, nhưng không có nhiều công trình thực hành xây dựng xanh đúng tiêu chuẩn, kết quả là lượng khí thải ngày càng gia tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần có giải pháp Thép đáng tin cậy về thực hành sản xuất xanh, là một yếu tố không thể thiếu góp phần vào mục tiêu thực hành cắt giảm khí thải của doanh nghiệp, cho mục đích "nhất quán" với các tín chỉ xanh mà nhà đầu tư đã, đang và sẽ có ở tương lai.

Được biết đến là nhà máy cán thép không ống khói tiên phong chủ động cắt giảm khí thải CO2 tại Việt Nam từ đầu năm 2019. Trải qua hơn 6 năm, đến nay nhà máy cán Thép Tung Ho, trở thành một nhà sản xuất gốc, chia sẻ thiết thực đến các nhà đầu tư dự án trong mục tiêu giảm thải CO2 và lượng hoá.

Có 3 quá trình nhà sản xuất thép có thể quản lý và cắt giảm được lượng khí thải đó là: Quản lý phát thải trực tiếp (Phạm vi 1), quản lý phát thải gián tiếp từ năng lượng mua (Phạm vi 2), và các phát thải khác trong chuỗi giá trị (Phạm vi 3). Trong đó đối với phạm vi 1, nhà máy cán Thép Tung Ho chủ động quản lý phát thải thông qua yếu tố lượng hoá, dựa trên cơ sở từ chương trình thu thập dữ liệu sản xuất do WSA (Hiệp hội Thép thế giới) thực hiện, thông qua dự án "Vì biến đổi khí hậu toàn cầu". Bằng cách này, Thép Tung Ho có thể theo dõi quá trình thực hành cắt giảm khí thải một cách liên tục, mang tính cơ sở cao để doanh nghiệp có kế hoạch điều chỉnh, cải tiến cắt giảm khí thải tốt hơn mỗi năm. Trong phạm vi 2, nhà máy đã xây dựng được một quy trình cán trực tiếp tiến tiến nhất thế giới. Trong quy trình này, nhà máy có 4 giai đoạn cắt giảm khí thải CO2 hiệu quả . Ở giai đoạn đầu, nhà máy chọn nguyên vật liệu phế liệu để sản xuất thép, không thông qua quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên như quặng sắt bằng cách truyền thống.

Việc này giúp nhà máy cắt giảm lượng khí thải CO2 đáng kể. Tiếp đến ở giai đoạn 2, nhà máy chọn sử dụng công nghệ EAF, đây là công nghệ tiên tiến trên thế giới, nhằm khử carbon và giảm khí thải. Bằng phương pháp này, kim loại thông qua việc sử dụng hồ quang điện với nhiệt độ cao, nó được làm nóng và tan chảy. Lò EAF có lượng khí thải carbon thấp hơn so với phương pháp sản xuất thép bằng lò cao truyền thống (BF-BOF) do việc sử dụng phế liệu và các nguồn năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn 3, với máy cán đúc liên tục, giúp Thép Tung Ho loại bỏ các bước sản xuất bổ sung, biến kim loại nóng chảy trực tiếp thành các sản phẩm bán thành phẩm, tiết kiệm cả về thời gian và năng lượng sử dụng. Cuối cùng ở giai đoạn 4, nhà máy sử dụng máy gia nhiệt cảm ứng, làm giảm lượng khí thải CO2, chủ yếu thông qua hiệu suất cao và loại bỏ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch trực tiếp. Máy cảm ứng gia nhiệt sử dụng điện để tạo ra nhiệt bên trong kim loại, loại bỏ nhu cầu đốt nhiên liệu như khí đốt tự nhiên hoặc dầu, những nguồn phát thải CO2 chính. Quá trình gia nhiệt diễn ra nhanh hơn và được kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn, tối ưu hóa hơn nữa việc sử dụng năng lượng của nhà máy.

Như vậy, nhà máy cán Thép Tung Ho, có quy trình được tối ưu nhất cho dây chuyền sản xuất tinh chế và cán mang lại hiệu suất thiết bị tốt hơn. Thời gian được rút ngắn từ ba giờ truyền thống xuống còn hai giờ hoặc ít hơn.

Trong phạm vi 3, các chuỗi giá trị tham gia góp phần vào giảm thải ngoài việc lan toả tinh thần bảo vệ môi trường, tạo ra xu hướng tiêu dùng xanh trong cộng đồng, Thép Tung Ho được tin chọn tại các công trình quốc gia như: Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 2, Cầu Phước An, Sân bay Long Thành, Cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Cầu Mỹ Thuận 2, Cần Tân An, Điện Gió Thạnh Hải; Hay các công trình dân dụng khác: Hưng Phúc Happy Residence Premier, The Metropole, Eaton Park, Urban Hill Phú Mỹ Hưng, HT Pearl…

Như vậy, ở 3 phạm vi quản lý cắt giảm khí thải như trên, hiện nay Thép Tung Ho, giảm trên 70% khí thải CO2 ra môi trường so với công nghệ sản xuất thép truyền thống; đây không những là một nhà máy được thiết lập để trở thành nhà máy sản xuất thép chuyên dụng mang lại nhiều lợi ích với mục tiêu bảo vệ môi trường, mà Thép Tung Ho còn là một đối tác gốc cho mục tiêu thực hành xây dựng của các chủ đầu tư lẫn nhà thương mại sắt thép góp phần cắt giảm khí thải CO2.