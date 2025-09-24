ThuDuc House thắng kiện Chi cục Thuế Khu vực II trong vụ án hoàn thuế GTGT 365 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, mã chứng khoán: TDH), phiên tòa phúc thẩm ngày 23/09/2025 xét xử vụ án hành chính về "Khiếu kiện quyết định hành chính" giữa doanh nghiệp này và Cục thuế TP.HCM (nay là Cục Thuế Khu vực II), Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực II) vừa kết thúc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

Theo đó, hủy các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỷ đồng (tính đến ngày 25/12/2020). Đồng thời, hủy các quyết định phái sinh từ các quyết định hành chính trên bao gồm: quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo ThuDuc House, cả bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm của Hội đồng xét xử vụ án "Khiếu kiện quyết định hành chính" đều đã khẳng định rõ: quyền và lợi ích hợp pháp của ThuDuc House là không liên quan và không chịu trách nhiệm đối với số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và số tiền lãi chậm nộp có liên quan.

Đại diện ThuDuc House cho rằng: "Phán quyết của Tòa án không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của ThuDuc House, mà còn thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng, giúp ThuDuc House xóa bỏ được những rào cản và hạn chế từ các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II. Điều này góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng đồng thời mở ra nhiều cơ hội để ThuDuc House từng bước phục hồi và phát triển kinh doanh trong thời gian tới".

Đại diện Công ty cũng nhấn mạnh, ThuDuc House mong muốn quý khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác thấu hiểu, yên tâm và luôn tin tưởng vào sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên, cùng với sự quyết tâm cao độ của Ban Lãnh đạo Công ty trong việc đưa Doanh nghiệp trở lại hoạt động ổn định. Đặc biệt là sau giai đoạn đầy khó khăn, biến động, khi Công ty gánh chịu hậu quả vừa là "bị hại", vừa là "công cụ phạm tội" của các bị cáo trong vụ án hình sự phúc thẩm số 304/2024/HS-PT ngày 03/5/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

ThuDuc House nỗ lực để hoàn thành được mục tiêu lãi ròng 66 tỷ đồng 2025

Có thể thấy sự quyết tâm và nỗ lực của TDH đã phần nào phản ánh qua các con số về kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính quý 2/2025 cho thấy, ThuDuc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế 13,2 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp TDH báo lãi sau khi tiến hành tái cấu trúc toàn diện. Trước đó, trong quý 1/2025, ThuDuc House đã ghi nhận lãi sau thuế 5,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, ThuDuc House ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy bước tiến đáng kể so với cùng kỳ năm trước, khi công ty còn lỗ tới 32 tỷ đồng sau nửa năm hoạt động.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, ThuDuc House có kết quả kinh doanh bán niên dương. Trên đây là những con số đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn đầy biến động, khẳng định định hướng điều hành mới của Tổng Giám đốc Trần Thị Liên và Chủ tịch HĐQT Trần Thành Vinh đang mang lại hiệu quả tích cực.

Song song với kết quả kinh doanh khởi sắc, TDH còn ghi dấu ấn rõ nét ở chiến lược tái cấu trúc toàn diện. Dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo, doanh nghiệp đang tập trung khôi phục mảng cốt lõi. Theo đó, TDH sẽ phát triển dự án trung tâm thương mại Phước Long Town trên đường Tăng Nhơn Phú (TP. Thủ Đức). Bên cạnh đó, TDH sẽ tái khởi động thêm dự án khu nhà ở thương mại tại phường Hiệp Bình Chánh với quy mô 10ha, gồm 10 tòa chung cư với tổng cộng hơn 3,000 căn hộ, kèm theo các tiện ích như trường học các cấp và công viên ven sông.

"Dự án Hiệp Bình Chánh sẽ được TDH dồn sức trong 2-3 năm tới để có thể vực dậy Công ty sau khoảng thời gian khó khăn. Dự án có quy mô như dự án Hiệp Bình Chánh nằm trong TPHCM bây giờ hầu như không còn", ông Vinh cho biết.

Chủ tịch TDH cho rằng: "Việc tái khởi động hai dự án trọng điểm tại khu vực Thủ Đức không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính, mà còn là sự trở lại của thương hiệu ThuDuc House với thị trường bất động sản".

Ngoài bất động sản, TDH cũng đẩy mạnh đa dạng hóa ngành nghề như phân phối các sản phẩm hàng gia dụng nhập khẩu – một phần trong chiến lược tái cấu trúc và định hình hệ sinh thái khép kín xoay quanh nhu cầu sống của khách hàng, coi đây là trụ cột hỗ trợ dòng tiền và tạo nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp.

Trong năm nay 2025, TDH đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất hơn 235 tỷ đồng (gấp 2,7 lần năm trước) và lãi ròng hơn 66 tỷ đồng. Việc hoàn thành mục tiêu này, TDH sẽ tránh được việc bị hủy niêm yết bắt buộc do 2 năm trước đó (2023-2024) đều lỗ.

Theo bà Trần Thị Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, TDH sẽ hoàn thành được mục tiêu 66 tỷ đồng nhờ tiếp tục triển khai các văn phòng cho thuê tại khu vực TP Thủ Đức; thu hồi một phần tiền đền bù thiệt hại từ các bị cáo trong vụ án linh kiện điện tử; mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh thông qua góp vốn thành lập CTCP Phân Phối ThuDuc House (TDHD); kiểm soát chi phí.

Loạt động thái trên cho thấy TDH không chỉ dừng lại ở việc củng cố pháp lý và cải thiện kết quả tài chính, mà còn bắt đầu tái khẳng định sự hiện diện bằng các dự án cụ thể. Sự kết hợp giữa phán quyết thắng kiện, kết quả kinh doanh khả quan và định hướng tái cấu trúc với các dự án đã mở ra cho TDH cánh cửa trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời củng cố niềm tin nơi cổ đông và nhà đầu tư.