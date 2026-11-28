Với những người đang thuê nhà, đồng thời vẫn đặt mục tiêu mua nhà trong tương lai, bài toán này không có gì khó hiểu: Cùng là 1 số tiền, nếu ở thuê thì bản thân không có tài sản nhưng nếu cố vay mua nhà và trả góp hàng tháng, câu chuyện sẽ khác.

Mới đây trên Threads, một cặp vợ chồng cũng bày tỏ băn khoăn tương tự. Người chồng cho biết hiện tại gia đình đang thuê nhà, 10 năm cũng tốn 960 triệu tiền thuê (tương đương 8 triệu/tháng), hay giờ quyết vay 1 tỷ mua nhà luôn.

Nguyên văn bài đăng của người chồng (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, anh còn cho biết thêm 2 vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, dự định nếu mua nhà sẽ mua ở khu vực ngoại thành. Tổng thu nhập của gia đình khoảng hơn 30 triệu/tháng, trong đó lương vợ 12 triệu/tháng. Hàng tháng tổng chi tiêu của 2 vợ chồng khoảng 15 triệu.

Với tình hình tài chính như vậy, nhiều người cho rằng tiếp tục thuê nhà là phương án an toàn hơn.

“Nếu định vay 1 tỷ mua nhà thì chắc là 2 bạn cũng có khoản tiết kiệm hoặc tài sản khác rồi, nhưng thu nhập 30 triệu/tháng mà vét sạch tiết kiệm/dự phòng mua nhà, thì kể cũng hơi bấp bênh. Biết là tiền thuê nhà cũng 8 triệu/tháng, mua nhà thì dùng khoản đó trả nợ nhưng cũng nên tính đến lúc thu nhập giảm hoặc có con nữa” - Một người bình luận.

“Không biết 2 bạn đã có con chưa? Kể cả chưa có con thì theo mình, hiện tại chưa nên vay mua nhà. Nếu là mình, mình sẽ vẫn thuê nhà và tập trung tìm kiếm thêm các cơ hội công việc thu nhập tốt hơn, tích luỹ nhiều hơn. Chưa kể nếu bạn tính mua nhà ở xa cho rẻ, đi làm xa, bỏ nhiều thời gian và công sức đi làm tổn hại đến sức khoẻ và công việc, có thể sẽ không đảm bảo được thu nhập” - Một người khác bày tỏ.

“Thuê nhà mỗi tháng 8 triệu, không áp lực nợ nần và có thể dư ra 1 khoản để dành đầu tư mua vàng hoặc quỹ cổ phiếu (ngắn hạn có biến động nhưng dài hạn thì luôn tăng). Mua nhà mỗi tháng cũng phải trả số tiền tương đương thậm chí cao hơn, lại gánh thêm 1 khoản nợ 1 tỷ đồng và khả năng cao là quỹ tiết kiệm cũng không còn vì dồn vào mua nhà rồi. Mình thấy như thế thì rủi ro, là mình thì mình sẽ ở thuê tiếp” - Một người đồng tình.

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“Nếu bạn thấy căn nhà đang nhắm tới có vị trí ổn, và cơ cấu được dòng tiền thì vay 1 tỷ mua nhà không phải quá liều. Nhưng trước khi vay ngân hàng thì cố thử vay mượn người thân bạn bè xem, giảm tối đa khoản vay ngân hàng là tốt nhất. Trong trường hợp không vay được người thân bạn bè, nên tính toán khả năng chuyển nợ ngân hàng (tức sau khi hết thời hạn hưởng lãi suất ưu đãi, thường là 2-3 năm đầu)” - Một người phân tích.

“Khi nào có sẵn ít nhất 50% giá trị căn hộ thì hẵng vay mua nhà bạn ạ, mà cũng nên xác định vay và trả hết trong vòng 2-3 năm đổ lại thôi vì lúc đó còn được ưu đãi lãi suất. Chứ hết thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi thì cũng khó nói lắm, lúc ấy mà công việc hoặc thu nhập không ổn thì áp lực kinh khủng” - Một người bày tỏ.

Chuyên gia nói gì?

Với câu hỏi nên cố vay mua nhà hay tiếp tục ở thuê, nếu vay thì nên vay bao nhiêu, chị Nguyễn Kim Liên - Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân, đã có những phân tích như sau.

“Nhiều người vẫn cho rằng không nên vay quá 50% giá trị căn hộ, tuy nhiên trên thực tế, cách nghĩ này không hẳn đúng, vì không có một mốc giống nhau cho tất cả mọi người. Có người vay 70% giá trị căn nhà nhưng vẫn an toàn, có người vay 30% thôi vẫn có thể không “gồng” nổi.

Điều quyết định và cần quan tâm không phải là vay bao nhiêu, mà là dòng tiền hàng tháng, kế hoạch trả nợ và kế hoạch đầu tư/sử dụng căn nhà. Còn về việc lãi suất thả nổi - điều khiến nhiều người chần chừ, tôi cho rằng đó là kịch bản bạn phải tính ngay từ khi đọc hợp đồng vay vốn để thỏa thuận điều khoản vay hợp lý với dòng tiền của mình, chứ không phải khi lãi suất thay đổi rồi mới tính, vậy thì e là đã muộn” - Chuyên gia giải thích.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

Đồng thời, chị cũng nhấn mạnh các cặp vợ chồng khi mua nhà, bên cạnh bài toán vay vốn hay giá nhà, cả 2 cũng nên tính toán kỹ lưỡng về các giá trị sống mà gia đình muốn theo đuổi, duy trì. Ví dụ với gia đình chưa có con, chỉ có 2 vợ chồng thì tiền bạc được ưu tiên hơn, khi có con nhỏ thì sức khỏe và thời gian lại là thứ quan trọng, khi con vào độ tuổi đi học thì giáo dục và đời sống sinh hoạt chung của cả gia đình là thứ quyết định.

“Suy cho cùng, cuộc sống của 1 người hay 1 gia đình, không chỉ có mỗi việc mua nhà, và cũng không phải cả đời chỉ có thể mua 1 căn nhà. Nhà chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở, cả gia đình còn nhiều nhu cầu khác như phát triển bản thân, trải nghiệm, đầu tư kinh doanh,… Do đó nên đặt căn nhà bên cạnh các yếu tố khác để từ đó phân bổ nguồn vốn hợp lý và phù hợp với bức tranh dài hạn của cả gia đình.

Có thể ban đầu mua căn nhỏ vừa sức, sau này có điều kiện hơn thì đổi sang căn to hơn. Nếu chưa có căn nhà phù hợp với tài chính, ở thuê vài năm cũng là lựa chọn không tệ” - Chuyên gia nhấn mạnh.