Với những người đang ở thuê, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM, chi phí dành cho chỗ ở hàng tháng có lẽ là con số không nhỏ. Nếu muốn tiết kiệm tối đa, phương án mà nhiều người nghĩ tới đầu tiên chắc chắn là ở ghép cùng người quen, bạn thân hoặc đôi khi là chấp nhận ở cùng người lạ.

Tuy nhiên liệu ở ghép có thực sự rẻ hơn? Câu trả lời là chưa chắc.

Dân mạng phân bua: Ở ghép dễ phát sinh mâu thuẫn, thiếu tự do và không chắc rẻ hơn ở 1 mình?

Gần đây trên Threads, không ít người đặt ra thắc mắc: “Ở ghép cho đỡ tiền hay ở 1 mình cho thoải mái?” hoặc “ngoài việc tự do ra thì ở 1 mình có điểm trừ nào không?”. Trong phần bình luận, không ít người có kinh nghiệm ở ghép lẫn ở 1 mình đều không ngại chia sẻ, bày tỏ quan điểm. Mỗi người một trải nghiệm nhưng đa số đều đồng tình: Có điều kiện thì ở 1 mình vẫn hơn.

Băn khoăn của người đang chưa biết nên ở ghép với người lạ hay ở 1 mình cho thoải mái, và lời khuyên của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, topic “khó khăn, bất tiện khi ở 1 mình” cũng nhận được nhiều sự quan tâm (Ảnh chụp màn hình)

“Mình có kinh nghiệm ở ghép 3 tháng với bạn thân và khoảng 5 năm ở 1 mình rồi, nên xin phép chia sẻ như này.

Thứ nhất là ở ghép với bạn bè/người quen là dễ sứt mẻ tình cảm lắm, sòng phẳng ngay từ đầu chỉ hạn chế rủi ro thôi chứ không thể đảm bảo không xích mích đâu, kể cả thân. Mà có khi càng thân càng dễ cãi nhau vì mỗi người 1 tính, không ai chịu ai ấy. Đơn cử như việc bạn 10h đi ngủ còn bạn cùng phòng 12-1h đêm vẫn chưa ngủ, nó đã là 1 cái khó không thể giải quyết bằng cách sòng phẳng được rồi.

Thứ hai là ở ghép với người lạ, cái này rất hên xui, may thì tìm được người hợp tính, hợp cách sinh hoạt và lối sống với mình. Xui thì có khi còn bị mất đồ, bạn chuyển đi trước, mình phải chuyển theo mà như thế thì mất cọc, cố ở tiếp cũng 1 mình gánh tiền nhà, nhiều khi chẳng rẻ hơn ở 1 mình mà chỉ mệt hơn.

Còn ở 1 mình thì ngoài tốn tiền hơn chút xíu ra, mình không thấy có nhược điểm nào cả” - Một người chia sẻ.

“Mình từng ở ghép phòng 6 người, rồi 3 người, 2 người và giờ là ở 1 mình đây. Nghe vậy là đủ biết lựa chọn nào ok nhất rồi ha. Càng nhiều người càng phức tạp ấy, dù tiền nhà sẽ giảm. Mình khá dễ thích nghi với môi trường sống, chưa có ai ở chung mà phản ánh là khó chịu với mình, nhưng đi làm, đi học cả ngày, tiếp xúc với biết bao người rồi nên về phòng mà được 1 mình, cảm giác đã lắm luôn. Nào chán thì rủ bạn bè đi ăn đi chơi, chứ cũng không đến nỗi cô đơn buồn chán khi ở 1 mình đâu. Buồn nhất chắc chỉ có lúc đóng tiền phòng” - Một người kể.

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“Ở ghép kiểu chung cư 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và chia ra mỗi người 1 phòng riêng, 1 vệ sinh riêng thì không sao. Chứ chung phòng, chung vệ sinh là nhiều lúc phát bực lên ấy. Đến cả việc tắm gội, skincare cũng phải chờ đợi nhau nữa, mệt ơi là mệt” - Một người bình luận.

“Ở 1 mình lúc ốm đau thì hơi buồn xíu thôi, vẫn phải tự đặt đồ ăn rồi tự xuống lấy, nhiều khi cũng hơi cô đơn nhưng hỏi mình chọn phương án nào, mình vẫn ở 1 mình” - Một người khác chia sẻ.

“Tìm mỏi mắt không thấy ai có trải nghiệm ở ghép ok hơn ở 1 mình nhỉ? Mình đang ở ghép, cũng không phải là có xích mích gì lớn với bạn cùng phòng, nhưng nhiều khi cũng thấy khó chịu, kiểu phòng có 20m2 mà muốn 1 mình cũng không được ấy, nên chán quá lại xách xe ra ngoài đi cà phê hoặc dạo 1 vòng hồ. Nếu có điều kiện thì đúng là ở 1 mình vẫn sướng nhất” - Một người bộc bạch.

Kinh nghiệm của người thuê nhà 12 năm ở Hà Nội

Với những người chưa có nhiều kinh nghiệm tìm nhà, thuê nhà, chia sẻ của Thùy Linh - Cô gái sinh năm 1996, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, có thể sẽ giúp ích không ít.

Thùy Linh từng chia sẻ cô đang chi khoảng 35-40% thu nhập cho việc thuê nhà. Mặc dù đây là tỷ lệ cao nhất trong suốt hơn 10 năm ở Hà Nội, nhưng Thùy Linh lại cảm thấy rất hời chứ không có cảm giác bị đắt hay tiếc tiền. Và đây là những kinh nghiệm "xương máu" khi đi thuê nhà mà cô rút ra được sau nhiều năm trầy chật.

1 - Thuê nhà gần các khu chung cư để "hưởng ké" tiện ích

"Ở 1 mình mà thuê chung cư thì tốn kém lắm, ít cũng phải 8-9 triệu/tháng riêng tiền nhà. Mình thì không đủ tài chính để làm vậy, và giải pháp mình chọn là thuê nhà gần các khu chung cư. Như chỗ mình đang ở bây giờ, ngay đầu ngõ là Vinhomes Westpoint - có phòng tập gym, có phòng tập Pilates, có Aeon Mall, Vinmart, Circle K,... Hàng quán hay tiệm nail, tiệm gội đầu cũng có. Tất cả chỉ cách mình khoảng 200-300 mét, nên rất tiện" - Thùy Linh chia sẻ.

2 - Đóng tiền nhà theo quý để "dễ deal giá thuê"

Thùy Linh cho biết căn phòng cô đang thuê, ban đầu chủ nhà "chốt" giá 5,5 triệu đồng/tháng chưa tính phí điện, nước, dịch vụ. Tuy nhiên vì ở 1 mình và sẵn sàng thanh toán tiền nhà theo hình thức "đóng 3 tháng 1", nên cô đã deal được giá thuê 5 triệu/tháng.

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"Chủ nhà lúc nào cũng thích khách thuê nhà ký hợp đồng dài hạn và đóng tiền nhà theo quý hơn là đóng từng tháng. Mình chấp nhận đóng 3 tháng tiền thuê để giảm giá thuê. Nhưng cách này chỉ phù hợp với người có sẵn ngân sách, đồng thời cũng phải chấp nhận rủi ro đã đóng tiền nhà mà muốn chuyển đi trước thời hạn thì sẽ không được hoàn trả số tiền đã đóng, cũng như tiền cọc" - Thùy Linh phân tích .

3 - Ưu tiên thuê nhà gần bệnh viện, hiệu thuốc nếu sống 1 mình

Thuê nhà gần chợ, gần siêu thị thường là ưu tiên của không ít người. Tuy nhiên với những người sống 1 mình, Thùy Linh cho rằng ưu tiên nên là gần hiệu thuốc, gần bệnh viện hoặc phòng khám.

"Không thể loại trừ trường hợp nửa đêm ốm sốt, đau bụng,... Nếu ở ghép thì còn có bạn cùng phòng để nhờ vả, chứ sống 1 mình thì phải tự xoay sở, tự lo hết dù trong hoàn cảnh nào. Thế nên mình nghĩ thuê nhà gần hiệu thuốc là quan trọng nhất với người sống 1 mình, sau đó là tới bệnh viện hoặc phòng khám" - Thùy Linh chia sẻ.