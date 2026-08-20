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Thuế TP. Hà Nội cảnh báo khẩn

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế Hà Nội vừa gửi cảnh báo về trường hợp giả danh cơ quan Thuế để gọi điện, gửi thư mời hoặc giấy mời làm việc đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh nhằm mục đích trục lợi.

Thuế TP. Hà Nội cho biết, mới đây, cơ quan Thuế tiếp nhận thông tin về các trường hợp giả danh cơ quan Thuế để gọi điện, gửi thư mời hoặc giấy mời làm việc đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh nhằm mục đích trục lợi.

Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Thuế thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và cộng đồng người nộp thuế cần lưu ý các dấu hiệu nhận biết website và thông tin giả mạo cơ quan Thuế để lừa đảo.

Website và các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế

Địa chỉ (URL) có chứng chỉ SSL (https://...), có chứng nhận Tín nhiệm mạng (được cấp bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia NCA https://tinnhiemmang.vn/; sử dụng tên miền gdt.gov.vn (ví dụ: https://thuedientu.gdt.gov.vn, https://canhan.gdt.gov.vn, https://tracuunnt.gdt.gov.vn, https://dichvucong.gdt.gov.vn; https://hanoi.gdt.gov.vn; Facebook, Tiktok, youtube, Zalo: Thuế thành phố Hà Nội.

Dấu hiệu nhận biết Website giả mạo

- Địa chỉ trình duyệt (URL) tương tự như trang web chính thức nhưng có những thay đổi nhỏ (như thay đổi ký tự, thêm số), sai khác, thiếu hoặc thừa một vài ký tự, thay thế một vài ký tự; Tên miền có tiền tố hoặc hậu tố sử dụng ký tự lạ…

- Thường không có chứng chỉ SSL (httpS://...) địa chỉ URL chỉ là “http://...”

- Thường không có chứng nhận Tín nhiệm mạng (được cấp bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia NCA https://tinnhiemmang.vn/ hoặc chứng nhận của Bộ Công thương (đối với các website hoạt động thương mại điện tử)

- Trang web yêu cầu nhập thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng mà không có lý do phù hợp.

- Thường sử dụng các tên miền như .com, .net, .org, .site, .cc, .xyz hoặc các tên miền tương tự.

Giấy mời giả mạo cơ quan thuế. Ảnh: Thuế TP. Hà Nội.

Dấu hiệu nhận biết Tài khoản/Kênh mạng xã hội giả mạo cơ quan thuế

Nguyên tắc: Cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin bảo mật như số định danh cá nhân/CCCD, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã xác thực (OTP) và không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc bất kỳ tài khoản nào để giải quyết thủ tục hành chính về thuế.

Để phòng tránh các hành vi lừa đảo, người nộp thuế cần lưu ý: Không cung cấp thông tin bảo mật và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng tự xưng là cơ quan thuế hoặc cán bộ thuế.

Nhận diện giấy mời, thông báo giả mạo cơ quan thuế

Kênh chính thống của cơ quan thuế: Giấy mời, thông báo, thư ngỏ hay thông tin nghĩa vụ nộp thuế/nợ thuế chính thống sẽ chỉ được gửi qua các cổng sau: ứng dụng eTaxMobile, https://dichvucong.gdt.gov.vn , https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc email công vụ có đuôi định dạng chuẩn @gdt.gov.vn. Nếu là thư được chuyển phát qua bưu chính: Các thông báo, quyết định,... theo đề nghị được gửi từ địa chỉ trụ sở của Cơ quan Thuế đến người nộp thuế theo địa chỉ nhận thông báo thuế. Bao bì có Logo đặc trưng riêng của ngành thuế và tên định danh từng Cơ quan Thuế.

Thuế TP. Hà Nội lưu ý người nộp thuế không thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào trong giấy mời/thông báo gửi từ nguồn ngoài các kênh chính thức trên. Người nộp thuế có thể chủ động vào Kênh DVC để tra cứu thông báo của cơ quan thuế hoặc Liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng (hotline) chính thức của cơ quan thuế hoặc đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế nơi cư trú để xác minh.

Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, đối chiếu, nhận diện rủi ro và xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thủ tục hành chính về thuế hoặc giao dịch tài chính. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Phan Trang

Đời sống pháp luật

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