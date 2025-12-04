Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thuế TP.HCM thông báo khẩn

04-12-2025

Thuế TP.HCM trụ sở 63 Vũ Tông Phan, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn tới các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thuế TP.HCM thông báo khẩn - Ảnh 1.

Trang fangape chính thức của Thuế TP.HCM vừa phát đi thông báo khẩn về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người nộp thuế tại trụ sở Thuế TP.HCM.

Cụ thể, Thuế TP.HCM sẽ tạm ngừng tiếp khách và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người nộp thuế tại trụ sở Thuế TP.HCM (địa chỉ 63 Vũ Tông Phan, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh) vào ngày 13/12/2025 (Thứ Bảy) để thi công sửa chữa và thay thế tủ điện ATS2. Đây là hoạt động bảo trì kỹ thuật bắt buộc để đảm bảo an toàn và tính ổn định cho hạ tầng vận hành của cơ quan thuế trong thời gian tới.

Cơ quan này khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chủ động điều chỉnh lịch làm việc để hạn chế phát sinh phiền toái khi cơ quan tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trong thời gian bảo trì. Trong thời gian này, mọi giao dịch tại trụ sở nên được tránh hoặc dời sang thời điểm khác. Việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp sẽ được nối lại ngay khi công tác bảo trì, sửa chữa hoàn tất.

Tính đến ngày 31/10/2025, Thuế TP.HCM ghi nhận 44.121 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền. Riêng trong năm 2025, đã có 32.323 doanh nghiệp tham gia, chiếm 73,3% tổng số đơn vị đã đăng ký và tăng tới 174% so với cuối năm 2024.

Ở khu vực hộ kinh doanh, số hộ đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền đạt 26.785 hộ, tương đương 18% quy mô cả nước. Con số này tăng 984% so với lũy kế cuối năm 2024 và tăng thêm 13% so với tháng 9/2025. Tỷ lệ hộ đã thực tế sử dụng hóa đơn đạt 81%, tăng 4 điểm phần trăm so với tháng trước.

Về quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh nền tảng số, cơ quan thuế TP.HCM hiện theo dõi 399.021 người nộp thuế (NNT), với tổng số thu đạt 35.357 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khối doanh nghiệp gồm 40.199 NNT, đóng góp 34.636 tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, có 358.822 NNT phát sinh hoạt động TMĐT, mang lại 722,3 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, 49.602 NNT đã thực hiện kê khai và nộp thuế trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh, với số thu hơn 520 tỷ đồng.

Lưu ý quan trọng: Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản kê khai thuế trên eTax Mobile theo 4 bước sau

PV

An ninh tiền tệ

