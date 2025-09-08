Thước đo lạm phát sắp được công bố ngay trước thềm họp Fed, chuyên gia: Fed cùng lắm chỉ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, vì sao?

Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần trước trong sắc đỏ. Thị trường giảm điểm sau báo cáo việc làm yếu của tháng 8. Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy giảm.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm vì xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 16-17/9 đã tăng lên mức 100%.

Ngoài dữ liệu lạm phát công bố ngày thứ Năm, thị trường còn theo dõi sát diễn biến lãi suất thế chấp và chỉ số niềm tin tiêu dùng công bố cuối tuần.

Fed có hai nhiệm vụ song song là tối đa hóa việc làm và kiểm soát lạm phát ở mức 2%. Chủ tịch Fed Jerome Powell tháng trước đã nhấn mạnh khả năng cắt giảm lãi suất dựa trên tín hiệu suy yếu của thị trường việc làm. Báo cáo việc làm mới nhất cũng đã củng cố nhận định này.

Tuy vậy, dữ liệu tuần này có thể cho thấy Fed chưa tiến được nhiều trong mục tiêu kiềm chế lạm phát. Giới kinh tế dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai con số này dự kiến đều cao hơn tháng 7. Lạm phát lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) dự báo tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ, tương đương mức tháng 7.

Các nhà kinh tế của Wells Fargo nhận định: “Chỉ số CPI tháng 7 cho thấy thuế quan không phải là thách thức duy nhất trong cuộc chiến chống lạm phát của Fed. Lạm phát dịch vụ ở mức cao cùng với giá hàng hóa phục hồi đã cản trở xu hướng giảm phát suốt hai năm qua và đẩy lạm phát đi xa mục tiêu của Fed”. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo chính quyền có thể duy trì thuế quan cao, vượt cả khung pháp lý hiện tại.

Trong giai đoạn hậu đại dịch, Mỹ trải qua mức lạm phát cao nhất 40 năm. Lo ngại về thị trường lao động khi đó ít được chú ý vì thị trường việc làm vẫn trụ vững. Cho đến gần đây, dữ liệu tháng 6 được điều chỉnh giảm 13.000 việc làm mới bắt đầu cho thấy dấu hiệu rạn nứt.

Thị trường lao động Mỹ ngày càng thu hẹp. Tháng 8 nền kinh tế chỉ bổ sung 22.000 việc làm, mức yếu nhất kể từ đại dịch. Người da màu và sinh viên mới tốt nghiệp là hai nhóm gặp khó khăn rõ rệt.

Phân tích theo ngành còn cho thấy sự chênh lệch lớn. Giám đốc đầu tư trái phiếu toàn cầu Rick Rieder của BlackRock cho biết ba tháng qua, toàn bộ việc làm tăng thêm đều đến từ lĩnh vực y tế. Nếu loại bỏ ngành này, số việc làm Mỹ tăng trưởng âm lần đầu tiên trong 25 năm, ngoại trừ các giai đoạn suy thoái.

Ông cảnh báo: “Nền tảng thị trường lao động đang rạn nứt khi chính ngành y tế cũng bắt đầu suy yếu”. Ông dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này, nhưng do áp lực lạm phát tăng, mức giảm có thể chỉ là 0,25 điểm phần trăm.

Ông cho rằng tỷ lệ thất nghiệp 4,32% tuy còn thấp nhưng không phản ánh đầy đủ toàn cảnh.



Thị trường lao động là “trò chơi niềm tin”. Người lao động chi tiêu dựa trên thu nhập hiện tại và kỳ vọng thu nhập tương lai. Hiện có thêm 313.000 người Mỹ thất nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng thất nghiệp lan rộng, triển vọng kinh tế Mỹ sẽ chịu sức ép lớn. Ngoài lĩnh vực y tế, thị trường lao động hiếm khi nào ảm đạm như hiện nay.

Theo Yahoo Finance﻿