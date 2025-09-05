Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Báo cáo việc làm tháng 8 giảm sốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng: Fed sắp cắt giảm lãi suất?

05-09-2025 - 20:43 PM | Tài chính quốc tế

Báo cáo việc làm tháng 8 giảm sốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng: Fed sắp cắt giảm lãi suất?

Thị trường lao động Mỹ chững lại trong tháng 8, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào ngày 17/9.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 việc làm của Dow Jones. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, cao nhất từ đầu năm đến nay. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ, sát với dự báo.

Báo cáo việc làm tháng 8 giảm sốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng: Fed sắp cắt giảm lãi suất?- Ảnh 1.

Số việc làm phi nông nghiệp hàng tháng của Mỹ.

Lĩnh vực y tế dẫn đầu với 31.000 việc làm mới, hỗ trợ xã hội tăng 16.000 việc làm. Ngược lại, khu vực chính phủ liên bang giảm 15.000, thương mại bán buôn và sản xuất cùng giảm 12.000 việc làm.

Một thước đo rộng hơn về tình trạng thất nghiệp, bao gồm lao động thoái chí và số lao động làm bán thời gian vì lý do kinh tế, đã tăng lên 8,1%, mức cao nhất từ tháng 10/2021.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh ông Trump vừa sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động và chỉ trích số liệu việc làm bị “bóp méo”. Ông cũng liên tục gây sức ép thúc giục Fed nhanh chóng cắt giảm lãi suất.

Báo cáo việc làm tháng 8 giảm sốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng: Fed sắp cắt giảm lãi suất?- Ảnh 2.

Tỷ lệ thất nghiệp lại Mỹ.

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách của Fed đang lo ngại tốc độ tuyển dụng chậm lại ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức ổn. Đồng thời, Fed e ngại rủi ro lạm phát bùng trở lại do thuế quan của ông Trump.

Báo cáo việc làm được công bố trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới. ﻿Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến có thể là một yếu tố khiến các quan chức Fed phải cân nhắc đến lộ trình cắt giảm lãi suất, nhằm đảm bảo nhiệm vụ kép là giữ ổn định thị trường lao động và kiểm soát lạm phát.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

