Ông Trump chính thức đặt bút ký thỏa thuận thương mại với nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, chốt mức thuế 15%

Thỏa thuận này đã đạt được vào tháng 7 sau nhiều tháng đàm phán. Sau đó, Washington và Tokyo tiếp tục thương lượng chi tiết trong nhiều tuần trước khi ký kết.

Theo thỏa thuận, Tokyo cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án do chính phủ Mỹ lựa chọn và tăng mua nông sản Mỹ như ngô và đậu tương, cũng như máy bay thương mại và thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất.

Theo sắc lệnh, Nhật Bản cũng sẽ cung cấp “các đột phá trong tiếp cận thị trường” ở các lĩnh vực sản xuất, hàng không vũ trụ, nông nghiệp và ô tô. Thỏa thuận đạt được hồi tháng 7 bao gồm việc Nhật Bản mua 100 máy bay Boeing, tăng 75% nhập khẩu gạo Mỹ và mua 8 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp và cây trồng.

Mỹ sẽ áp mức thuế cơ bản 15% đối với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, với các mức thuế riêng cho từng ngành: ô tô và phụ tùng (cũng áp mức thuế 15%), sản phẩm hàng không vũ trụ, thuốc generic và tài nguyên thiên nhiên.

Chiến dịch áp thuế của ông Trump đã gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô khổng lồ của Nhật Bản. Tháng trước, Toyota cảnh báo sẽ chịu thiệt hại gần 10 tỷ USD do thuế quan của ông Trump làm suy giảm doanh số tại Mỹ, buộc hãng phải hạ dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm xuống 16%.

Các đối thủ khác của hãng cũng dự kiến bị ảnh hưởng. Lợi nhuận trước thuế của Ford dự kiến sẽ giảm 3 tỷ USD. GM dự báo thiệt hại từ 4 - 5 tỷ USD trong năm.

Theo Kyoto News, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa, đã trao thư của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba mời ông Trump thăm Nhật Bản. Ông Ryosei Akazawa trước đó được cho là đã hủy chuyến đi tới Mỹ vào tháng trước vì một số vấn đề còn vướng mắc cần “thảo luận thêm”.

