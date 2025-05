Thước đo lạm phát ưa thích của Fed bất ngờ tăng thấp nhất từ đầu năm: Lãi suất liệu có giảm theo chiều hạ nhiệt giá cả?

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – tăng 0,1% trong tháng, đưa lạm phát hàng năm lên 2,1%. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2025, đồng thời thấp hơn dự đoán của Dow Jones.

Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, PCE lõi cũng tăng chỉ 0,1% so với tháng trước và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo 2,6%. Giới chức Fed xem lạm phát lõi là thước đo đáng tin cậy cho xu hướng dài hạn.

Động lực chính của tăng trưởng Mỹ là chi tiêu tiêu dùng lại giảm tốc rõ rệt, chỉ tăng 0,2% trong tháng 4, bằng với dự đoán nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng 0,7% trong tháng 3. Tâm lý thận trọng của người tiêu dùng còn thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tăng mạnh lên 4,9%, mức cao nhất gần một năm, tăng vọt so với 4,3% trong tháng trước.

Trong khi đó, thu nhập cá nhân tăng 0,8%, tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vượt xa mức dự báo 0,3%.

Giá thực phẩm giảm 0,3%, trong khi chi phí năng lượng và dịch vụ tăng 0,5%. Giá nhà ở tiếp tục tăng 0,4%.

Thông tin trên không tác động nhiều đến thị trường. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, lợi suất trái phiếu Chính phủ biến động trái chiều.

Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép buộc Fed phải cắt giảm lãi suất, cho rằng lạm phát đã tiến gần mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn tỏ ra thận trọng khi chưa thấy rõ tác động toàn diện từ chính sách thương mại của Nhà Trắng.

Hôm thứ Năm, ông Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Dù vậy, Fed cho biết cuộc họp không đề cập đến định hướng chính sách tiền tệ, đồng thời nhấn mạnh các quyết định của Fed sẽ được đưa ra một cách độc lập, không bị chi phối bởi yếu tố chính trị.

Đầu tháng 4, ông Trump bất ngờ áp thuế 10% lên toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ nhằm cân bằng cán cân thương mại, sau khi thâm hụt thương mại tháng 3 chạm mức kỷ lục 140,5 tỷ USD. Ngoài mức thuế cơ bản này, ông còn áp thêm thuế đối ứng lên một số đối tác.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông đã tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày để các nước có thời gian đàm phán với Mỹ. Trong thời gian đó, mức thuế 10% vẫn được duy trì.

Mới đây, một tòa án quốc tế đã bác bỏ các mức thuế trên, cho rằng ông Trump vượt quá thẩm quyền. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm Mỹ đã tạm dừng thi hành phán quyết này theo yêu cầu từ Nhà Trắng.

Giới kinh tế lo ngại rằng các mức thuế mới có thể tạo thêm áp lực lạm phát, mặc dù các dữ liệu lịch sử cho thấy ảnh hưởng của thuế quan thường ở mức hạn chế. Fed cũng bày tỏ lo ngại trong cuộc họp gần đây, khi vừa phải đối mặt với nguy cơ giá cả tăng cao, vừa chứng kiến dấu hiệu thị trường lao động suy yếu. Kịch bản này có thể dẫn đến tình trạng “lạm phát đình trệ” mà nước Mỹ từng trải qua vào đầu thập niên 1980.

Theo CNBC