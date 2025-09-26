Thước đo lạm phát ưa thích của Fed được công bố: Giá hàng hoá ổn định, mở đường cho ngân hàng trung ương tiếp tục hạ lãi suất

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,3% trong tháng 8, đưa mức lạm phát chung hàng năm lên 2,7%, nhỉnh hơn con số 2,6% của tháng 7. Trong khi đó, PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, giữ nguyên ở mức 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,2% trong tháng. Tất cả các số liệu này đều sát với dự báo đồng thuận của giới phân tích do Dow Jones khảo sát.

Ngoài lạm phát, các số liệu về chi tiêu và thu nhập cá nhân cũng cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn rất mạnh tay chi tiêu trong mùa hè. Thu nhập cá nhân tăng 0,4% trong tháng 8, còn chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,6%, cả hai đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Đồng thời, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cũng tăng lên 4,6%, cao hơn mức 4,4% của tháng trước.

"Người tiêu dùng thực sự đã bứt phá ngoạn mục, không chỉ trong tháng 8 mà còn cả tháng 6 và 7. Mùa hè năm nay chính là thời điểm người Mỹ ‘phục thù tiêu dùng’ sau giai đoạn e dè vì các đợt áp thuế hồi tháng 4 và 5 từ chính quyền Trump", chuyên gia kinh tế trưởng Chris Rupkey của Fwdbonds nhận định.

Báo cáo cũng cho thấy tác động của các mức thuế nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump áp dụng lên giá tiêu dùng là tương đối hạn chế. Dù nhiều chuyên gia kinh tế từng cảnh báo về diễn biến ngược lại.

Giá hàng hóa chỉ tăng nhẹ 0,1%, trong khi giá dịch vụ tăng 0,3%. Riêng nhóm thực phẩm tăng 0,5%, còn năng lượng, bao gồm xăng dầu và điện, tăng 0,8%. Chi phí nhà ở, một thành phần lớn trong chỉ số lạm phát, tăng 0,4% trong tháng.

Mặc dù Fed đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 2%, các số liệu hiện tại chưa đủ để khiến các nhà hoạch định chính sách thay đổi kế hoạch. Tại cuộc họp tuần trước, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã thông qua việc hạ lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất xuống còn 4%-4,25%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên trong năm nay và Fed cũng phát tín hiệu sẽ có thêm 2 lần giảm nữa từ nay đến cuối năm.

Dù vậy, không phải tất cả các quan chức Fed đều đồng thuận. Một số vẫn tỏ ra thận trọng, lo ngại rằng dư địa để nới lỏng chính sách đang dần thu hẹp. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng các đợt áp thuế nhập khẩu có thể chỉ gây ra một đợt tăng giá tạm thời, chứ không dẫn đến lạm phát dài hạn.

Trong khi đó, giới đầu tư hiện đặt nhiều kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại kỳ họp tháng 10, trong khi mức độ lạc quan cho đợt cắt giảm thứ hai vào tháng 12 vẫn còn phân hóa.

Tham khảo CNBC﻿