Thương hiệu hơn 200 triệu USD khẳng định đẳng cấp "trái tim" của ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025. Hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có 3 thương hiệu tham gia xét hạng. Trong đó, nổi bật nhất là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo bảng xếp hạng giá trị thương hiệu, BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 25 doanh nghiệp được xếp hạng. So với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực năng lượng thuộc Petrovietnam, BSR khẳng định được sức mạnh thương hiệu vững chắc, đồng thời giữ vị thế quan trọng trong ngành năng lượng quốc gia.

Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất là công trình lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. BSR được thành lập năm 2008, với nhiệm vụ quản lý, vận hành NMLD Dung Quất. Ngay từ khi đi vào vận hành thương mại năm 2009, BSR đã được xác định là "trái tim" của ngành công nghiệp lọc hóa dầu quốc gia, đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Hơn 16 năm hoạt động, BSR từ một đơn vị non trẻ đã trở thành doanh nghiệp đầu tàu của Petrovietnam trong lĩnh vực năng lượng, lọc hóa dầu. Doanh nghiệp này cung cấp ổn định trên 30% nhu cầu xăng dầu cả nước.

Theo thống kê, từ năm 2009 đến hết tháng 6/2025, NMLD Dung Quất đã nhập 1.354 chuyến dầu thô với sản lượng hơn 110 triệu tấn; sản lượng sản xuất trên 100 triệu tấn sản phẩm các loại. Tổng doanh thu đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước trên 238.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 52.100 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt trên 3,84 triệu tấn sản phẩm các loại. Doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước trên 7.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.451 tỷ đồng.

Cũng trong nửa đầu năm 2025, BSR đã duy trì vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định ở công suất cao, có thời điểm đạt 124%. Các phân xưởng chủ chốt đều được tối ưu hóa: CDU tăng công suất từ 114% lên 118%, RFCC vận hành ổn định ở mức 110%, phân xưởng sản xuất xăng máy bay (KTU) tăng lên tới 140% nhằm tận dụng lợi thế giá bán xăng máy bay Jet-A1 tăng cao.

Song song đó, BSR đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, triển khai mô hình "nhà máy số" với khả năng điều hành dữ liệu theo thời gian thực. Việc ứng dụng công nghệ số vào quản trị và sản xuất đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, đầu tháng 6/2025, BSR đã xuất bán thành công lô sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm năng lượng xanh, thân thiện với môi trường của BSR.

Ngày 8/7/2025, BSR tiếp tục ra mắt và xuất bán sản phẩm lưu huỳnh dạng hạt (Sulfur Pastilles) - đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực nghiên cứu, cải tiến công nghệ và hiện thực hóa chiến lược phát triển các sản phẩm phụ từ quá trình lọc hóa dầu.

Và gần đây nhất, BSR đã tổ chức xuất bán 420m³ dầu DO cho Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Thành công của việc xuất bán sản phẩm sang Lào sẽ được BSR nhân rộng, xây dựng thị trường, khách hàng bền vững ở Lào và các thị trường lân cận.

Ngoài ra, BSR đang triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, nâng công suất từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày. Đây là dự án mang tính chiến lược, giúp BSR tăng khả năng chế biến đa dạng dầu thô, sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn môi trường cao, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong mục tiêu phát triển của mình, BSR đặt kế hoạch đến năm 2030 sở hữu công nghệ tiên tiến, hiện đại và phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và có năng lực cạnh tranh trong khu vực. Đến năm 2050, BSR sẽ đẩy mạnh đầu tư đến hoá dầu và hoá chất để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dầu khí, tạo ra các nguyên - nhiên - vật liệu mới để phục vụ tối đa nhu cầu của sản xuất công nghiệp trong nước.