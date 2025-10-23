Thương hiệu y tế xét nghiệm hàng đầu Việt Nam nhận vốn từ nhà đầu tư ngoại chiến lược

Ngày 23/10/2025, hệ thống y tế MEDLATEC (MEDLATEC GROUP) chính thức công bố một quỹ quản lý bởi Ares Management Corporation (NYSE: ARES) – một trong những nhà quản lý quỹ hàng đầu thế giới – là nhà đầu tư chiến lược. Việc này đánh dấu cột mốc lịch sử khi MEDLATEC GROUP trở thành đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bởi nhóm Vốn Cổ Phần Tư Nhân Châu Á của Ares, khẳng định sự gia tăng niềm tin của nhà đầu tư thế giới vào ngành y tế tư nhân Việt Nam.

Sự hợp tác này mở ra bước ngoặt phát triển mới cho MEDLATEC GROUP trong hành trình xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt và khẳng định vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Không chỉ đơn thuần là khoản đầu tư tài chính, sự hợp tác này còn là cầu nối giúp MEDLATEC tiếp cận kinh nghiệm quản trị toàn cầu, kiến thức đầu tư chuyên sâu và mạng lưới quốc tế của Ares, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của MEDLATEC trên thị trường y tế khu vực và thế giới.

Trải qua 30 năm phát triển, MEDLATEC GROUP đã trở thành một trong những hệ thống y tế tư nhân đáng tin cậy nhất Việt Nam, tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý, chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua việc chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả.

Khoản đầu tư chiến lược từ Ares mở ra giai đoạn phát triển mới cho MEDLATEC với các trọng tâm:

- Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, và mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán – điều trị;

- Mở rộng hệ thống bệnh viện, phòng xét nghiệm tiêu chuẩn quốc tế tại các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam;

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện, hướng đến dịch vụ “y tế thông minh – nhân văn – chuẩn quốc tế”.

TS. Nguyễn Trí Anh – TGĐ Tập đoàn MEDLATEC GROUP chia sẻ: “ MEDLATEC luôn lấy sự hài lòng và trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm, coi đây là thước đo quan trọng nhất cho mọi hoạt động. Sự hợp tác với ARES không chỉ mang đến nguồn lực tài chính mà còn là sự công nhận của thế giới đối với năng lực và tầm nhìn của doanh nghiệp y tế tại Việt Nam. MEDLATEC cam kết tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, chuẩn hóa quy trình và dịch vụ để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng – đúng với triết lý và giá trị cốt lõi phát triển ‘Dịch vụ tốt – Công nghệ cao” .

Ông Jason Rosenblatt –Giám đốc điều hành cấp cao và Trưởng Bộ phận vốn cổ phần tư nhân Đông Nam Á - Quỹ Đầu tư ARES phát biểu: “ Chúng tôi tự hào khi đầu tư vào MEDLATEC GROUP, một tập đoàn hàng đầu đáng tin cậy đang thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ MEDLATEC tiếp tục sứ mệnh hiện đại hóa và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trên khắp Việt Nam. Chúng tôi tin rằng với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và phương pháp tiếp cận sáng tạo , MEDLATEC sẽ thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành y tế Việt Nam ”.