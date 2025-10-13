Bệnh viện duy nhất tại Việt Nam có 2 bãi đáp trực thăng, mới khánh thành toà nhà 1000 giường

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tại TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất nghiệm thu bãi đáp thứ hai trên nóc tòa nhà 1.000 giường – công trình khánh thành hồi tháng 5. Dự án không chỉ nâng tầm năng lực cấp cứu đường không mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống y tế tuyến cuối tại TP.HCM, khẳng định vai trò then chốt của quân y trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện 175 cũng là cơ sở y tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu hai bãi đáp trực thăng hiện đại.﻿

Ảnh: Bệnh viện 175





Trung tâm y tế đa năng

Thành lập từ những năm kháng chiến chống Mỹ, Bệnh viện Quân y 175 ban đầu là một đơn vị cứu chữa thương binh tại chiến trường miền Nam. Qua hơn 50 năm phát triển, bệnh viện đã chuyển mình thành một trong những cơ sở y tế hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam và cả nước, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ hùng hậu và công nghệ hiện đại.

Nằm trên khuôn viên rộng 21 ha tại phường Hạnh Thông, TP.HCM, bệnh viện không chỉ phục vụ lực lượng vũ trang mà còn mở rộng chăm sóc cho nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa và biển đảo.

Sự phát triển vượt bậc của bệnh viện gắn liền với các dự án đầu tư chiến lược. Tòa nhà bệnh viện đa khoa mới – khánh thành ngày 26/5/2025 là minh chứng rõ nét nhất. Với tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng, công trình có quy mô 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng gần 120.000 m², sức chứa 1000 giường bệnh.

Đây là một tổ hợp y tế đa năng, tích hợp các khoa chuyên sâu như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, tim mạch và ung bướu, hướng tới mô hình "bệnh viện đa tầng" theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ảnh: PLO

Điểm nhấn nổi bật là hệ thống hạ tầng với hầm để xe rộng 8.400 m² có thể chứa gần 1.000 xe máy và 600 ô tô. Diện tích này giúp giải quyết triệt để vấn đề đỗ xe – nỗi lo thường trực của các bệnh viện lớn tại TP.HCM.

Thiết kế tòa nhà ưu tiên tối ưu hóa vận hành, liên kết chuyên môn giữa các khoa và khả năng ứng phó khẩn cấp, từ thiên tai đến tai nạn hàng loạt. Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh: "Tòa nhà được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến sự tối ưu trong vận hành, liên kết chuyên môn và ứng phó các tình huống khẩn cấp."

Hai bãi đáp trực thăng: "Cánh tay nối dài" cho giờ vàng cấp cứu

Điều làm nên sự khác biệt của Bệnh viện Quân y 175 chính là hệ thống 2 bãi đáp trực thăng – một thành tựu chưa cơ sở y tế nào tại Việt Nam đạt được.

Bãi đáp đầu tiên, nằm tại Viện Chấn thương Chỉnh hình, đã hoạt động từ ngày 19/12/2020 và chứng minh hiệu quả qua hàng loạt ca cấp cứu khẩn cấp từ biển đảo.

Ảnh: Thành ủy TPHCM

﻿Trong 5 năm qua, bãi đáp này hỗ trợ gần 100 chuyến bay, vận chuyển hơn 100 bệnh nhân an toàn về đất liền, với tần suất trung bình 2-3 chuyến mỗi tháng.

Các chuyến bay chủ yếu từ Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam, nơi thời gian di chuyển bằng đường bộ hoặc biển có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày.

Bãi đáp thứ hai, được xây dựng trên sân thượng tòa nhà 1.000 giường thuộc bệnh viện. Buổi kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp hạ cánh trực thăng sáng 13/10 đã đánh dấu bước tiến mới trong năng lực cấp cứu đường không.

Trực thăng hạ cánh trên nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175 sáng 13/10 - Ảnh: Phương Nhi

Với diện tích rộng, hệ thống đèn tín hiệu, đường dẫn và khớp nối thép đạt chuẩn Bộ Quốc phòng, bãi đáp này kết nối trực tiếp với thang máy chuyên dụng, đưa bệnh nhân xuống khoa Cấp cứu chỉ trong vài phút.

Phòng điều hành trên nóc tòa nhà trang bị màn hình radar và bản đồ bay, hỗ trợ điều phối an toàn 24/7. Hệ thống này không chỉ phục vụ quân đội mà còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115 của TP.HCM, mở rộng cho các trường hợp tai nạn giao thông, thiên tai hoặc dịch bệnh tại khu vực đô thị khó tiếp cận.

Sáng nay, 13/10/2025, bệnh viện phối hợp với Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức chuyến bay nghiệm thu bãi đáp thứ hai. Từ 9h10, trực thăng Mi-171 do hai phi công thuộc Sư đoàn 370 điều khiển đã thực hiện thành công các thao tác bay treo, cất cánh và hạ cánh nhiều lần.

Quá trình được giám sát nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn và không lưu, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau nghiệm thu, bệnh viện sẽ tiến hành huấn luyện bay ngày và đêm với sự hỗ trợ của Binh đoàn 18, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2025.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt bổ sung: "Việc phát triển dịch vụ cấp cứu đường không không chỉ cho lực lượng quân đội, các vùng biển đảo, vùng sâu vùng xa mà còn phục vụ người dân ở các khu vực khó tiếp cận trong thành phố – đặc biệt trong những trường hợp cần cấp cứu trong 'giờ vàng'."

Sự kiện tại Bệnh viện Quân y 175 không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn phản ánh chiến lược đầu tư dài hơi của Nhà nước vào lĩnh vực y tế quân sự. Trong tương lai, Bệnh viện Quân y 175 hứa hẹn trở thành trung tâm đào tạo cấp cứu đường không khu vực, góp phần xây dựng một hệ thống y tế bền vững, sẵn sàng ứng phó mọi thách thức.

Với những bước tiến này, Bệnh viện Quân y 175 không chỉ là "lá chắn thép" cho sức khỏe cộng đồng mà còn là minh chứng sống động cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Như lời nhận định của trong bài viết "Sân đáp trực thăng Bệnh viện 175 – Chạm đến giấc mơ cứu hộ giữa thời bình" của Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175:

"Qua ô cửa sổ trực thăng, những tòa nhà chọc trời vươn lên kiêu hãnh, minh chứng cho một sự phát triển vật chất đáng kinh ngạc. Một thành phố hiện đại, hào nhoáng, không ngừng vươn xa. Những chuyến bay cấp cứu của chúng tôi cũng chính là một phần của sự phát triển đó, bởi giá trị của một thành phố không chỉ được đo bằng chiều cao của những tòa nhà, mà còn bằng chiều sâu của sự quan tâm.

Trực thăng cứu hộ cất cánh làm nhiệm vụ trong đêm.

Chiếc trực thăng cấp cứu, lướt trên nền trời một đô thị sầm uất, chính là minh chứng hùng hồn, rằng bên cạnh việc xây dựng một “thân thể” vật chất hùng mạnh, thành phố này cũng đang vun đắp một “trái tim” nhân ái, một hệ thống an sinh vươn xa hơn, nhanh hơn để bảo vệ người dân của mình. Và đó, đối với tôi, mới chính là định nghĩa đầy đủ nhất về một “thành phố đáng sống”.

