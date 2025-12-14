Thường làm 4 điều này là dấu hiệu của đồng nghiệp EQ thấp nơi công sở

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là yếu tố ngày càng được coi trọng trong môi trường làm việc hiện đại. Một người có EQ cao không chỉ giúp công việc trôi chảy mà còn tạo ra bầu không khí hợp tác, tôn trọng. Ngược lại, đồng nghiệp có EQ thấp thường không nhận ra tác động từ hành vi của mình, khiến tập thể dễ rơi vào căng thẳng, mệt mỏi.

EQ thấp không đồng nghĩa với năng lực kém, nhưng nó thể hiện qua những hành vi lặp đi lặp lại trong giao tiếp và ứng xử. Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến, thường xuất hiện ở những đồng nghiệp có EQ thấp nơi công sở.

Ảnh minh hoạ.

Một trong những biểu hiện thường gặp ở những người có EQ thấp là thiếu sự nhạy cảm trong giao tiếp. Những đồng nghiệp này thường nói thẳng, nói nhanh, nói theo suy nghĩ cá nhân mà không cân nhắc bối cảnh hay cảm xúc của người nghe.

Họ có thể: Đưa ra nhận xét dễ gây tổn thương nhưng cho rằng “mình chỉ nói thật”; Phủ nhận cảm xúc của người khác bằng những câu như: “Có gì đâu mà”, “Chuyện nhỏ thế cũng để bụng”,...

Trong môi trường công sở, giao tiếp không chỉ là truyền đạt thông tin mà còn là cách duy trì sự tôn trọng lẫn nhau. Việc không nhận thức được điều này là dấu hiệu điển hình của EQ thấp.

Ảnh minh hoạ.

Đồng nghiệp EQ thấp thường phản ứng mạnh với áp lực. Khi công việc không thuận lợi, họ dễ cáu gắt, bực bội hoặc trút cảm xúc tiêu cực lên người khác.

Một số biểu hiện quen thuộc: Nóng nảy khi bị góp ý; Dễ nổi giận vì những vấn đề nhỏ; Luôn trong trạng thái phòng thủ, cho rằng người khác đang “nhắm vào mình”.

Khả năng nhận diện và điều chỉnh cảm xúc cá nhân là nền tảng của EQ. Khi một người không kiểm soát được cảm xúc của mình, họ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn tạo áp lực tinh thần cho đồng nghiệp.

3. Ít khi lắng nghe, luôn muốn mình là trung tâm

Một dấu hiệu khác của EQ thấp là thiếu kỹ năng lắng nghe thực sự. Những đồng nghiệp này thường ngắt lời người khác, ít quan tâm đến quan điểm, khó khăn hay đề xuất của người xung quanh,...

Trong các cuộc họp, họ có xu hướng lái câu chuyện về bản thân, bảo vệ ý kiến cá nhân đến cùng và khó chấp nhận góc nhìn khác. Điều này khiến việc làm việc nhóm trở nên kém hiệu quả và dễ phát sinh xung đột.

EQ cao không nằm ở việc nói hay, mà nằm ở khả năng lắng nghe và thấu hiểu.

Ảnh minh hoạ.

Khi xảy ra sai sót, đồng nghiệp EQ thấp thường có xu hướng: Đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác; Tránh né trách nhiệm cá nhân; Khó nói lời xin lỗi hoặc thừa nhận mình sai.

Thay vì nhìn nhận vấn đề để rút kinh nghiệm, họ tập trung vào việc bảo vệ cái tôi. Về lâu dài, điều này làm giảm niềm tin trong đội nhóm và khiến môi trường làm việc trở nên nặng nề.

EQ có thể rèn luyện

EQ là kỹ năng có thể rèn luyện, không phải đặc điểm cố định. Việc nhận diện những hành vi EQ thấp không nhằm gán nhãn hay phán xét, mà giúp mỗi người hiểu rõ hơn về bản thân, điều chỉnh cách giao tiếp và xây dựng môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp hơn.

Trong bối cảnh công sở hiện đại, nơi làm việc nhóm và giao tiếp liên tục, EQ đôi khi quan trọng không kém năng lực chuyên môn.