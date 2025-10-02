Thường Tín đón sóng TOD/TOC: Bất động sản vào nhịp tăng trưởng mới

TOD, TOC - Xu hướng tất yếu trong phát triển đô thị

Những năm gần đây, xu hướng phát triển đô thị của Thủ đô dịch chuyển mạnh mẽ theo mô hình TOD (Transit Oriented Development - phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng) và TOC (Transit Oriented Corridor - phát triển đô thị dọc hành lang giao thông công cộng). Trong các mô hình này, hạ tầng giao thông công cộng giữ vai trò trung tâm.

Xu hướng này càng rõ khi Hà Nội đẩy mạnh quy hoạch và triển khai hàng loạt tuyến vành đai, trục đại lộ kết nối đô thị vệ tinh, cùng mạng lưới đường sắt đô thị theo Quyết định 519/QĐ-TTg. Trên nền hạ tầng đó, các khu dân cư, trung tâm thương mại, dịch vụ dần hình thành quanh những điểm trung chuyển lớn, góp phần chuyển dịch diện mạo Thủ đô từ một đô thị đơn cực sang mô hình thành phố đa trung tâm.

Trong bối cảnh đó, khu Nam Hà Nội cũng trở thành khu vực được chú trọng trong việc phát triển TOD, TOC. Khu vực này đang được đầu tư với hàng loạt dự án hạ tầng mang tính bước ngoặt như: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường vành đai 3, vành đai 4, hệ thống cầu vượt sông, cùng kế hoạch xây dựng sân bay quốc tế thứ hai vào giai đoạn 2030. Bên cạnh đó là 4 tuyến metro chiến lược, trong đó có tuyến Ngọc Hồi - Thường Tín hứa hẹn sẽ trở thành đường dẫn giúp kết nối khu Nam với trung tâm Thủ đô và các đầu mối giao thông quốc tế. Việc các tuyến giao thông này được đưa vào vận hành sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các khu đô thị, thương mại - dịch vụ dọc theo các tuyến đường.

Từ lợi thế hạ tầng đến trung tâm logistics nơi cửa ngõ phía Nam

Nằm ở vị trí trung tâm của khu Nam, xã Hồng Vân (trung tâm Thường Tín cũ) là một trong những địa bàn được hưởng lợi nhiều trong làn sóng phát triển TOD, TOC của Thủ đô. Xã Hồng Vân nằm trong khu vực hội tụ bộ ba trục giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường vành đai 4.. Khu vực còn đón thêm nhiều dự án mở rộng, nâng cấp hạ tầng kết nối liên vùng như: Tỉnh lộ 427, đường Đỗ Vạn - Đỗ Đặng, đường Đàm Viết Tân, đường Từ Bá Cơ…

Ngoài lợi thế hạ tầng, phía Nam Hà Nội còn là trung tâm sản xuất với nhiều khu - cụm công nghiệp lớn và hàng trăm làng nghề truyền thống. Khu vực này cũng tập trung đông đảo dân cư và lực lượng lao động, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển thương mại - logistics. Từ những lợi thế trên, xã Hồng Vân được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ logistics, trung tâm giao thương và cực phát triển đô thị mới ở phía Nam Hà Nội.

Thị trường bất động sản Thường Tín (cũ) hưởng sóng TOD, TOC

Sự phát triển của TOD, TOC được nhìn nhận sẽ đưa thị trường bất động sản Thường Tín (cũ) bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dòng vốn sản xuất - thương mại cùng dân cư dịch chuyển về sẽ tạo ra "đòn bẩy thép" cho thị trường bất động sản.

Theo nghiên cứu thực tế của Savills, bất động sản xung quanh các nhà ga metro có mức giá bán, giá thuê tốt hơn các vị trí khác. Đơn cử tại Cầu Giấy, giá trung bình các căn hộ trong bán kính 500m quanh nhà ga metro đã tăng 40% chỉ sau 1 năm, trong khi những vị trí xa hơn cũng ghi nhận mức tăng 25% - 35%.

Sự phát triển TOD, TOC là đòn bẩy cho thị trường bất động sản

Tại Thường Tín (cũ), mặt bằng giá bất động sản hiện vẫn ở mức hợp lý so với nhiều khu vực khác của Hà Nội. Đây là thời điểm "vàng" để "vào chân sóng" khi động lực tăng trưởng giá đã dần rõ nét và mở ra tiềm năng về biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư đi trước đón đầu.

