Thường trực Thành ủy TP.HCM làm việc tại CMC, nghe kiến nghị thúc đẩy hạ tầng số – nhân lực AI và cơ chế cho kinh tế tư nhân

Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Thủy- Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, ông Nguyễn Hữu Yên- Phó Giám đốc Sở KH&CN, ông Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP và ông Nguyễn Đức Huy- Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 TP.HCM. Phía CMC do ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành CMC – chủ trì, cùng lãnh đạo CMC TS, CMC Telecom, CMC ATI, CMC University, CMC CS…

Đoàn công tác Thành ủy Tp.HCM thăm và làm việc tại Tổ hợp không gian sáng tạo CMC- CCS Hồ Chí Minh- Khu chế xuất Tân Thuận

CMC cho biết doanh nghiệp là một trong 8 đơn vị được lựa chọn đồng hành triển khai hai nghị quyết quan trọng NQ57 và NQ68 cùng các bộ, ngành; đã tham gia ngay từ giai đoạn xây dựng và trực tiếp góp mặt trong Ban Chỉ đạo 57. Tại buổi làm việc, CMC kiến nghị Thành phố hỗ trợ ba nhóm trọng tâm: đào tạo nhân lực, hạ tầng kết nối – dữ liệu và cơ chế triển khai nhanh các dự án số. Doanh nghiệp đề xuất mở Phân hiệu Trường Đại học CMC tại TP.HCM và cho phép triển khai đào tạo – nghiên cứu từ năm 2026 tại CCS Tân Thuận, tập trung AI và thiết kế vi mạch nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Về hạ tầng, CMC đề nghị tháo gỡ thủ tục cho hai trạm cập bờ cáp quang biển tại Vũng Tàu và Cần Giờ theo mô hình trạm trung lập; đồng thời nghiên cứu hình thành CCS TP.HCM tại Cần Giờ theo mô hình đô thị KHCN & đổi mới sáng tạo tích hợp R&D – Data Center – AI/Cloud – đào tạo – dịch vụ. Với dự án CMC Hyperscale Data Center ở Khu Công nghệ cao TP.HCM, CMC đề nghị sớm phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư để khởi công giai đoạn 1 trong năm 2026. Đoàn công tác cũng đã tham quan CMC Data Center Tân Thuận – trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế Uptime Tier đồng thời ở ba tiêu chí Thiết kế – Xây dựng – Vận hành.

Song song với hạ tầng, CMC nhấn mạnh chiến lược “AI First” và việc đồng hành cùng C4IR xây dựng Khung chuyển đổi AI cho TP.HCM – bộ khung chiến lược AI cấp địa phương tiên phong đầu tiên tại Việt Nam. Theo CMC, TP.HCM nên đi trước một bước, không chờ khung chuyển đổi AI cấp quốc gia (sẽ phụ thuộc tiến độ Luật Trí tuệ nhân tạo), để khẳng định vai trò dẫn dắt và nắm lợi thế sớm; doanh nghiệp đề xuất ban hành sớm Khung chuyển đổi AI của TP.HCM và công bố tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu (HEF) tháng 11/2025.

Trên nền đó, CMC trình bày danh mục thí điểm 2026–2028 với các nền tảng “made by CMC” như C-Agent (trợ lý ảo tự động hóa quy trình), C-LS (AI rà soát văn bản quy phạm), giải pháp điều hành số, camera AI, tài liệu số thông minh, xếp hạng chuyển đổi số, dữ liệu thuế mở, hạ tầng đám mây riêng và bảo đảm an ninh thông tin theo cấp độ. Đáng chú ý, C-LS đã được Văn phòng Quốc hội đồng ý triển khai và có thể mở rộng tới HĐND các cấp; với Bộ Tư pháp, giải pháp này đang trong quá trình triển khai. CMC cũng đề xuất nghiên cứu tích hợp AI Office/C-LS như trợ lý thông minh cho hệ thống văn phòng và quản lý của Thành ủy/UBND.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đánh giá cao và ghi nhận các đề xuất của Tập đoàn Công nghệ CMC tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh và định hướng công nghệ của CMC, đặc biệt là nỗ lực phát triển các năng lực AI lõi “Make in Vietnam, Made by CMC”. Ông ghi nhận toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp, khẳng định Thường trực Thành ủy sẽ theo dõi, đôn đốc sát sao để các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu lộ trình triển khai cụ thể, ưu tiên những mô hình thí điểm tạo tác động nhanh cho dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế số của TP.HCM.

Về phía CMC, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nói: “Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Thành ủy, UBND TP.HCM đối với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như CMC trong việc triển khai quyết liệt bộ tứ nghị quyết của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là NQ57 và NQ68. CMC cam kết bằng tất cả nguồn lực sẽ đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM nói riêng và nền kinh tế số cả nước nói chung.”

CMC được thành lập năm 1993, hiện là doanh nghiệp công nghệ Top 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam (Forbes Vietnam 2024–2025), hoạt động trên bốn trụ cột Công nghệ & Giải pháp, Hạ tầng số, Kinh doanh toàn cầu, Nghiên cứu & Giáo dục. Trên nền tảng chiến lược AI-X và định hướng Go Global, CMC mở rộng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ số, đầu tư chiều sâu vào dữ liệu, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu; phát triển C-OpenAI với 25 công nghệ lõi (LLM, Computer Vision, xử lý tiếng nói/giọng nói, Datalakehouse, tìm kiếm thông minh, an toàn thông tin…), cho phép đồng sáng tạo giải pháp AI theo nhu cầu từng ngành.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm tài chính 2025 (đến 30/9/2025), doanh thu đạt 4.630 tỷ đồng (tăng 16,3%), lợi nhuận trước thuế 273 tỷ đồng (tăng 37%); riêng quý II/2025, lợi nhuận sau thuế tăng 49% so với cùng kỳ nhờ hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí.