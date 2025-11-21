Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thường xuyên chia sẻ 3 điều này lên Zalo là biểu hiện của EQ thấp

21-11-2025 - 22:45 PM | Sống

Những người thông minh về cảm xúc biết chọn lọc thông tin, bày tỏ và chia sẻ cảm xúc đúng nơi đúng chỗ.

Zalo - ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam - không chỉ là công cụ trao đổi công việc mà còn giúp mọi người giữ liên lạc với bạn bè và chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những gì chúng ta thường đăng tải đôi khi lại vô tình phản ánh EQ của bản thân. Thỉnh thoảng chia sẻ là bình thường, nhưng nếu thường xuyên đăng 3 loại nội dung dưới đây, rất có thể EQ của bạn đang cần cải thiện.

1. Chia sẻ những lời than phiền, bức xúc tiêu cực liên tục

Việc thỉnh thoảng bày tỏ cảm xúc tiêu cực là điều bình thường, nhưng nếu bạn liên tục đăng những câu than vãn, phàn nàn về cuộc sống, công việc, gia đình, người khác sẽ dễ nhận thấy bạn thiếu khả năng tự kiểm soát cảm xúc.

EQ cao không đồng nghĩa với việc không có cảm xúc tiêu cực, mà là khả năng quản lý chúng một cách khéo léo. Người có EQ thấp thường dùng mạng xã hội như “nơi trút giận” mà không quan tâm đến tác động tới người khác. Điều này không chỉ khiến bạn trở nên “tiêu cực” trong mắt bạn bè mà còn ảnh hưởng đến cơ hội kết nối, hợp tác trong công việc.

Ngược lại, người EQ cao sẽ biết chọn lọc thời điểm, cách thức bày tỏ, hoặc thậm chí giữ cảm xúc cho riêng mình, tránh khiến người khác bị ảnh hưởng.

2. Chia sẻ quá nhiều về “thành tích cá nhân” hoặc khoe mẽ vật chất

Việc khoe thành tích, khoe đồ đắt tiền hay chia sẻ những chuyến du lịch sang chảnh đôi khi là cách thể hiện niềm vui cá nhân. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mức, điều này có thể phản ánh EQ thấp.

Hành vi đăng tải liên tục hình ảnh, video về tiền bạc, vật chất, quà cáp hay kỳ nghỉ xa xỉ nhằm chứng minh bản thân là không tinh tế. Điều này không chỉ vô tình tạo ra khoảng cách với bạn bè, đồng nghiệp mà còn khiến người khác cảm giác bạn ích kỷ hoặc tự phụ. Trong khi đó, người có EQ cao biết cách chia sẻ một cách tế nhị, vừa đủ, để không làm người khác cảm thấy áp lực hay ganh tị.

Mạng xã hội là công cụ kết nối, nhưng đồng thời cũng là “gương phản chiếu” EQ. Biết cách chia sẻ thông minh, tích cực và có trách nhiệm sẽ không chỉ giúp bạn xây dựng hình ảnh tốt hơn mà còn nâng cao các mối quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp.

3. Chia sẻ những bí mật cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm về gia đình

Một biểu hiện rõ ràng khác của một người có EQ thấp là thường xuyên đưa lên mạng những thông tin nhạy cảm, bí mật cá nhân hay chuyện riêng tư của gia đình. Những người có EQ cao hiểu rằng không phải mọi vấn đề cá nhân đều thích hợp để chia sẻ công khai. Việc tiết lộ quá nhiều sẽ dễ khiến người khác đánh giá, phán xét, hoặc thậm chí gây ra xung đột, làm tổn thương các mối quan hệ thân thiết.

Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin nhạy cảm còn có thể khiến người thân cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư, mất lòng tin và ngại chia sẻ chuyện cá nhân trong tương lai. Người thông minh về cảm xúc sẽ biết cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ chia sẻ với những người đáng tin cậy hoặc giữ lại cho bản thân, không làm tổn thương người khác.

