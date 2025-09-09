Thủy điện Thác Bà xả lũ

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 9h sáng nay (9/9), mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,42m, mực nước hạ lưu 23,33m, lưu lượng về hồ 280m 3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 272,85m 3 /s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt (số 1 và số 3) vào 20h tối 9/9 để khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 57m, sau đó điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 57m.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thuỷ điện Thác Bà xả lũ từ 20h tối 9/9.

Bộ cũng có công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản, đồng thời báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Do ảnh hưởng của tàn dư bão số 7, từ chiều tối qua (8/9), khu vực trung du và vùng núi phía Bắc nước ta đón một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8/9 đến 8 giờ ngày 9/9 có nơi trên 100mm như trạm Công Bằng (Thái Nguyên) 132.0mm, trạm Thàng Tín (Tuyên Quang) 115.8mm, trạm Thạch An (Cao Bằng) 107.2mm, trạm Làng Mô (Lai Châu) 104.8mm, trạm Tân Tiến (Lào Cai) 101.6mm.

Dự báo từ chiều tối 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Miền Bắc còn tiếp tục đón mưa lớn đến đêm 10/9.

Ngoài ra, chiều tối và tối 9/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Chiều tối và đêm 9/9, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm 9/9 đến 11/9, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Thái Bình và các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và sông Thái Bình có khả năng đạt mức báo động (BĐ) BĐ1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông Thao và sông Thái Bình ở mức BĐ1, hạ lưu sông Lô ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.