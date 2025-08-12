Thuỷ lợi Lâm Đồng (LHC) điều chỉnh tăng 54% kế hoạch lợi nhuận 2025, muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng (mã LHC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất dự kiến 1.313 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 236 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 54% so với kế hoạch ban đầu.

So với thực hiện năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của LHC tăng gần 9% về doanh thu và hơn 60% về lợi nhuận. Nếu hoàn thành kế hoạch sau điều chỉnh, doanh nghiệp này sẽ phá kỷ lục lợi nhuận lập được vào năm 2023.

LHC điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025 sau khi ghi nhận kết quả nửa đầu năm đầy khởi sắc. 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 742 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 134,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 103% so với nửa đầu năm 2024. Với kết quả đạt được, LHC đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận trong kế hoạch sau điều chỉnh.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi tháng 4, ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch LHC cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị 5 năm, ém nằm tại các vị trí trọng yếu, khi dự án bung ra sẽ có cơ hội để nắm bắt. Giai đoạn nửa cuối năm khi các dự án đầu tư công bước vào cao điểm giải ngân vốn, đây được đánh giá là cơ hội để LHC và các công ty thành viên bung sức.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT LHC cũng thông qua chủ trương thanh lý 4 xe ô tô tự đổ nhãn hiệu Daewoo. Sau khi thực hiện xong thanh lý, ban điều hành sẽ trình HĐQT cụ thể các thiết bị đầu tư mới.

Đáng chú ý, HĐQT LHC còn thống nhất chủ trương kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2026. Trong đó, sẽ xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, thay thế cho kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10-15% theo kế hoạch 2025 và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 thực hiện trong năm 2026.

Ban lãnh đạo LHC cho biết, việc chia thưởng cổ phiếu thay vì trả cổ tức tiền mặt nhằm tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển trong giai đoạn mới.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu LHC đang dừng ở đỉnh lịch sử với thị giá 98.500 đồng/cp (kết phiên 11/8). Sau một tháng, thị giá LHC đã tăng 33%. Vốn hóa thị trường tương ứng vượt mức 1.400 tỷ đồng.