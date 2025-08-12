Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuỷ lợi Lâm Đồng (LHC) điều chỉnh tăng 54% kế hoạch lợi nhuận 2025, muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

12-08-2025 - 09:17 AM | Thị trường chứng khoán

Thuỷ lợi Lâm Đồng (LHC) điều chỉnh tăng 54% kế hoạch lợi nhuận 2025, muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

LHC điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025 sau khi ghi nhận kết quả nửa đầu năm đầy khởi sắc với doanh thu thuần đạt gần 742 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 134,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 103% so với cùng kỳ 2024.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng (mã LHC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất dự kiến 1.313 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 236 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 54% so với kế hoạch ban đầu.

So với thực hiện năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của LHC tăng gần 9% về doanh thu và hơn 60% về lợi nhuận. Nếu hoàn thành kế hoạch sau điều chỉnh, doanh nghiệp này sẽ phá kỷ lục lợi nhuận lập được vào năm 2023.

Thuỷ lợi Lâm Đồng (LHC) điều chỉnh tăng 54% kế hoạch lợi nhuận 2025, muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1- Ảnh 1.

LHC điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025 sau khi ghi nhận kết quả nửa đầu năm đầy khởi sắc. 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 742 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 134,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 103% so với nửa đầu năm 2024. Với kết quả đạt được, LHC đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận trong kế hoạch sau điều chỉnh.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi tháng 4, ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch LHC cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị 5 năm, ém nằm tại các vị trí trọng yếu, khi dự án bung ra sẽ có cơ hội để nắm bắt. Giai đoạn nửa cuối năm khi các dự án đầu tư công bước vào cao điểm giải ngân vốn, đây được đánh giá là cơ hội để LHC và các công ty thành viên bung sức.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT LHC cũng thông qua chủ trương thanh lý 4 xe ô tô tự đổ nhãn hiệu Daewoo. Sau khi thực hiện xong thanh lý, ban điều hành sẽ trình HĐQT cụ thể các thiết bị đầu tư mới.

Đáng chú ý, HĐQT LHC còn thống nhất chủ trương kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2026. Trong đó, sẽ xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, thay thế cho kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10-15% theo kế hoạch 2025 và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 thực hiện trong năm 2026.

Ban lãnh đạo LHC cho biết, việc chia thưởng cổ phiếu thay vì trả cổ tức tiền mặt nhằm tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển trong giai đoạn mới.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu LHC đang dừng ở đỉnh lịch sử với thị giá 98.500 đồng/cp (kết phiên 11/8). Sau một tháng, thị giá LHC đã tăng 33%. Vốn hóa thị trường tương ứng vượt mức 1.400 tỷ đồng.

Thuỷ lợi Lâm Đồng (LHC) điều chỉnh tăng 54% kế hoạch lợi nhuận 2025, muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1- Ảnh 2.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SGI Capital: Khi tin tốt bắt đầu phản ánh vào giá, việc lựa chọn cổ phiếu kỹ lưỡng và quản trị rủi ro cần được ưu tiên cao hơn

SGI Capital: Khi tin tốt bắt đầu phản ánh vào giá, việc lựa chọn cổ phiếu kỹ lưỡng và quản trị rủi ro cần được ưu tiên cao hơn Nổi bật

“Đại gia” dầu khí kỳ vọng hưởng lợi lớn từ siêu dự án 12 tỷ USD Lô B - Ô Môn

“Đại gia” dầu khí kỳ vọng hưởng lợi lớn từ siêu dự án 12 tỷ USD Lô B - Ô Môn Nổi bật

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/8/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/8/2025

05:00 , 12/08/2025
Lãi lớn, một doanh nghiệp muốn "tán lộc" hơn 20.000 tỷ cho cổ đông

Lãi lớn, một doanh nghiệp muốn "tán lộc" hơn 20.000 tỷ cho cổ đông

00:05 , 12/08/2025
VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ

VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ

00:05 , 12/08/2025
Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

00:02 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên