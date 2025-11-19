Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thùy Tiên không nhận là Hoa hậu, trả lời HĐXX: Nghề nghiệp người mẫu, trình độ học vấn 12/12

19-11-2025 - 14:08 PM | Xã hội

Mọi thông tin, diễn biến liên quan đến Hoa hậu Thuỳ Tiên đang gây chú ý.

Sáng 19/11, phiên toà xét xử Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chính thức diễn ra tại TAND TP.HCM. Sau 6 tháng xảy ra sự việc, những diễn biến trong phiên toà này đều thu hút sự chú ý của công chúng. Đứng trước Chủ tọa phiên toà, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã có những lời khai đầu tiên.

Đúng với quy trình diễn ra những phiên toà xét xử, Hoa hậu Thuỳ Tiên là người đầu tiên được gọi tên, cô khai những thông tin cá nhân, thân nhân... Thuỳ Tiên cho biết bị bắt tạm giam vào ngày 19/5, chưa từng vi phạm tội đến mức xét xử hay bị xử phạt hành chính trước đó. Thuỳ Tiên khai trình độ học vấn 12/12, nhưng sau đó khi Chủ tọa hỏi lại thì cô khai trình độ Đại học đúng với thông tin trong hồ sơ vụ án. Thực tế, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn của Trường Đại học Quản trị du lịch - khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center) vào tháng 1/2025.

Ngoài ra, một chi tiết gây chú ý hơn cả chính là Thuỳ Tiên khai nghề nghiệp là người mẫu, không nhắc đến danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021. Nhiều ý kiến cho rằng điều này là hợp lý, bởi Hoa hậu vốn không phải một nghề nghiệp theo đúng nghĩa pháp lý. Hơn nữa, trong bối cảnh phiên xét xử, việc nhắc đến danh xưng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng dễ gây phản cảm, không phù hợp.

Thuỳ Tiên không giới thiệu mình là Hoa hậu, chỉ khai học vấn 12/12

Thùy Tiên không nhận là Hoa hậu, trả lời HĐXX: Nghề nghiệp người mẫu, trình độ học vấn 12/12- Ảnh 1.

Thuỳ Tiên cúi mặt từ khi được áp giải đến toà án đến lúc vào trong chờ xét xử

Thùy Tiên không nhận là Hoa hậu, trả lời HĐXX: Nghề nghiệp người mẫu, trình độ học vấn 12/12- Ảnh 2.

Ánh mắt xa xăm của Thuỳ Tiên trong phiên toà sáng nay

Liên quan đến danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế của Thuỳ Tiên thì khi thông tin cô bị bắt tạm giam được công bố hồi tháng 6/2025, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoà bình Quốc tế cũng đã có những chia sẻ liên quan. Cụ thể, thời điểm đó, ông Nawat Itsaragrisil xác nhận đã nắm được sự việc của Thuỳ Tiên, và đang liên hệ với đơn vị tại Việt Nam để tìm hiểu sự việc.

Về việc tước bỏ ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 của Thuỳ Tiên, ông nói tại một sự kiện: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân. Chúng tôi chưa tước danh hiệu gì cả, nhưng tương lai thì chưa biết. Nếu sau này kết luận cho thấy mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, chúng tôi sẽ xem xét lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa tước danh hiệu, cũng không hợp tác, không có liên hệ gì với cô ấy".

Thùy Tiên không nhận là Hoa hậu, trả lời HĐXX: Nghề nghiệp người mẫu, trình độ học vấn 12/12- Ảnh 3.

Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về việc giữ hay tước danh hiệu Hoa hậu của Thuỳ Tiên

Theo Hạ Anh

Đời sống và pháp luật

