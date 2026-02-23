Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tịch thu 20 thỏi vàng nặng 21 kg giấu trong một chiếc xe bán tải cabin kép

23-02-2026 - 19:31 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan chức năng cho biết sẽ tăng cường nỗ lực ngăn chặn các hoạt động buôn lậu vàng xuyên biên giới.

Ngày 22/2, cơ quan chống buôn lậu tại bang River Nile (Sudan) thông báo đã thu giữ 21 kg vàng trong một nỗ lực triệt phá các mạng lưới bất hợp pháp gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước.

Sudan từ lâu đã phải vật lộn với nạn buôn lậu vàng có hệ thống thông qua nhiều kênh khác nhau. Vấn nạn này làm thất thoát hàng tỷ USD doanh thu tiềm năng hàng năm cho ngân khố quốc gia.

Lực lượng chống buôn lậu của tiểu bang báo cáo đã thu giữ 20 thỏi vàng nặng khoảng 21 kg, được giấu kỹ bên trong một chiếc xe bán tải hai cabin.

Thiếu tướng Adam Omer Sabeel, Giám đốc cơ quan chống buôn lậu tại bang River Nile, cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án. Ngoài ra, một thiết bị liên lạc vệ tinh Thuraya đã bị tịch thu trong quá trình bắt giữ.

Thiếu tướng Amir Zein al-Abidin Omer, Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách chống buôn lậu, cho biết thêm rằng các chiến dịch điều tra thực địa sẽ tiếp tục được triển khai để đảm bảo ổn định kinh tế và an ninh quốc gia.

Tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Gibril Ibrahim đã nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn nạn buôn lậu vàng tại nước này, khi chỉ 20 tấn vàng được xuất khẩu chính ngạch năm 2025 trong khi tổng sản lượng ước đạt 70 tấn.

Các báo cáo kỹ thuật cho thấy từ 48 – 60% lượng vàng sản xuất được buôn lậu qua biên giới đường bộ và qua các sân bay không được kiểm soát.

Hoạt động buôn bán bất hợp pháp này đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Một báo cáo năm 2025 của tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ Swissaid đã ghi nhận sự tham gia của các mạng lưới quốc tế và khu vực trong việc buôn lậu vàng của Sudan. Báo cáo ghi nhận mức tăng 70% lượng vàng buôn lậu từ Sudan sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chỉ trong năm 2024.

Hơn nữa, các phát hiện cho thấy các quốc gia láng giềng, bao gồm Nam Sudan, Chad và Ethiopia, đã trở thành “trung tâm trung chuyển” – nơi vàng của Sudan được đổi mác trước khi thâm nhập thị trường toàn cầu.

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
sudan, vàng

