Tiến bộ y học cho người bị bệnh mỡ máu đã có tại Việt Nam

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong điều trị rối loạn mỡ máu – một bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng là nguyên nhân chính gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Phương pháp mới sử dụng hoạt chất inclisiran do Novartis nghiên cứu và sản xuất đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chấp thuận từ năm 2021. Hướng tiếp cận này cho phép giảm lượng cholesterol xấu (LDL-C) một cách hiệu quả và bền vững, người dùng chỉ cần tiêm 2 lần mỗi năm. Tính đến tháng 8 năm 2024, sản phẩm đã được chấp thuận tại gần 100 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc.

Rối loạn mỡ máu hay còn gọi là rối loạn chuyển hóa lipid máu, là tình trạng khối lượng mỡ trong máu tăng cao ảnh hưởng đến sự lưu thông của các dòng máu trong thành mạch, dẫn đến tình trạng xơ vữa. Khi mảng xơ vữa được hình thành, lòng mạch sẽ bị thu hẹp lại làm cản trở lưu lượng máu, thậm chí máu sẽ không lưu thông được. Theo các chuyên gia y tế, rối loạn mỡ máu chính là một trong những nguyên nhân chính gây đột quỵ. Rối loạn mỡ máu đã được chứng minh là có liên quan đến 56% bệnh mạch vành và 18% bệnh đột quỵ.

Theo thống kê về Gánh nặng bệnh tật toàn cầu vào năm 2019, mỡ máu cao đã gây ra gần 4,4 triệu ca tử vong, tương đương 7,78% số ca tử vong trên toàn cầu. Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) cho biết, tại Việt Nam, ước tính có 3,8 triệu người mắc bệnh tim mạch do xơ vữa, với nguyên nhân chủ yếu là do mỡ máu cao (chiếm gần 65%). Trước thực trạng này, việc tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến là điều cấp thiết. Giải pháp thế hệ mới với công nghệ RNA can thiệp (siRNA) giúp người bệnh đạt mục tiêu kiểm soát mỡ máu, đặc biệt với các bệnh nhân trong quá trình phục hồi sau biến cố nhồi máu cơ tim, đột quỵ (Người bệnh có thể trao đổi với bác sĩ điều trị để được tư vấn về giải pháp y học mới).

Giải pháp mới không chỉ giúp mở rộng cơ hội điều trị hiệu quả, giảm gánh nặng tài chính mà còn nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh trong cộng đồng.

Không chỉ là bước tiến trong điều trị bệnh tim mạch do xơ vữa, mỡ máu gây ra, hướng điều trị này còn là niềm tự hào khi người Việt có thể tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến ngay tại quê nhà, với chi phí hợp lý hơn. Giải pháp này không chỉ giúp mở rộng cơ hội điều trị hiệu quả, giảm gánh nặng tài chính mà còn nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh trong cộng đồng, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đây là bước đi nhất quán trong chiến lược phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện của FPT Long Châu, với cam kết không chỉ cung cấp thuốc chính hãng chất lượng cao mà còn đồng hành lâu dài cùng người bệnh trong hành trình sống khỏe.

Những nỗ lực của FPT Long Châu trong việc tiên phong mang những sản phẩm chất lượng cao, thuốc mới, thuốc hiếm đến gần hơn với người dân nhằm tăng cường kiểm soát các nguy cơ, hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Những bước đi này còn góp phần vào mục tiêu chung của cả nước trong việc hướng đến xây dựng một nền y tế văn minh, hiện đại, tiệm cận các nước trong khu vực và thế giới. Qua đó, FPT Long Châu tiếp tục khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài" của y tế dự phòng Việt Nam.

Đại diện FPT Long Châu chia sẻ, "FPT Long Châu luôn xác định vai trò của mình là cầu nối đưa những giải pháp y học tiên tiến và phương pháp chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới đến gần hơn với người dân Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, mỗi bước tiến của y học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chia sẻ đến nhiều người nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cập nhật và triển khai các giải pháp điều trị hiện đại, an toàn, bền vững và thiết thực cho cộng đồng. Đây là lời cam kết dài hạn của FPT Long Châu trên hành trình thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người Việt."

FPT Long Châu là thành viên Tập đoàn FPT. Với mục tiêu đưa đến các dịch vụ thiết thực phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hệ thống với mạng lưới hơn 2.000 nhà thuốc trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc luôn đề cao sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc giúp người dân có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng, chính hãng với giá tốt và dịch vụ tối ưu. Đến thời điểm hiện tại, FPT Long Châu đã có mặt ở 63 tỉnh thành và các quận huyện toàn quốc, đáp ứng tính tiện lợi cho khách hàng. Người dân dù ở bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận thuốc và dịch vụ phòng bệnh, chăm sóc y tế tiên tiến ở gần nhà nhất, thuận tiện nhất.