Tiến độ dự án cao tốc hơn 112km, đi qua 3 tỉnh Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh sau hơn 2 năm khởi công

Ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022. Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vùng Thủ đô, giảm tải cho các tuyến đường nội đô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kết nối liên vùng.

Dự án có tổng chiều dài 112,8km, bao gồm 103,1km đường cao tốc chính và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đi qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội (58,2km), Hưng Yên (19,3km) và Bắc Ninh (25,6km).

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đã chính thức khởi công đồng loạt vào ngày 25/6/2023 tại 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án thành phần 3, là hạng mục cao tốc theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng vừa được khởi công ngày 6/9/2025.

Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô do đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo là các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và Hưng Yên.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nói chung và phần việc thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên nói riêng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, đến nay toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư đạt khoảng 97% diện tích toàn tuyến trên địa bàn.

Phần diện tích còn lại chủ yếu là đất ở, đến nay các địa phương đã hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất; cơ bản xây dựng xong phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở. Hiện tại, các địa phương đang công khai và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở và phương án tái định cư. Một số địa phương đã phê duyệt phương án và ban hành quyết định thu hồi đất ở.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo tại buổi kiểm tra. (Ảnh: CTTĐT TP Hà Nội)

Trao đổi tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị thành phố Hà Nội báo cáo Chính phủ có cơ chế điều tiết linh hoạt nguồn vốn thực hiện dự án giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án; đồng thời cần duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo triển khai dự án Vành đai 4 để các địa phương có thể cập nhật, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương và đơn vị thi công trong việc triển khai dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô. Đồng chí đề nghị các địa phương nghiên cứu, đánh giá toàn diện công tác giải phóng mặt bằng, thi công và vận hành tuyến đường Vành đai 3 để rút kinh nghiệm, vận dụng hiệu quả cho việc triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về mặt bằng và nguồn cung vật liệu phục vụ thi công dự án. Các địa phương cần bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng; nhà thầu thi công chủ động nghiên cứu, tìm giải pháp rút ngắn thời gian thi công, nâng cao hiệu quả triển khai và bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.