"Tiến độ vững vàng - Chất lượng vươn tầm” - The Aspira mở cơ hội lớn ngày 4-10-2025

Và ngày 04.10 tới đây, tại White Palace Phạm Văn Đồng, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn giá trị dự án thông qua sự kiện đặc quyền: Trạm sống năng lượng - Trạm đỉnh thịnh vượng. Sự kiện do đơn vị phát triển dự án Sai Gon High Rise tổ chức dành cho các khách hàng tiên phong với những chính sách bán hàng hấp dẫn nhất.

The Aspira khẳng định lợi thế vượt trội với tiến độ và pháp lý vững chắc

Trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng, khách hàng và nhà đầu tư ưu tiên những dự án có tiến độ đảm bảo và pháp lý minh bạch, coi đây là thước đo quan trọng để an tâm xuống tiền. Đáp ứng nhu cầu đó, The Aspira đang khẳng định sự khác biệt với tốc độ thi công thần tốc, hiện công trình đã xây tới tầng 9 và chuẩn bị lên tầng 10, dự án đã hoàn thiện pháp lý, được cấp giấy phép đủ điều kiện mở bán. Công trình sáng đèn ngày đêm, liên tục cập nhật hình ảnh thực tế và tiến độ thi công, đem đến niềm tin vững chắc cho những khách hàng tiên phong.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam batdongsan.com.vn chia sẻ tại tọa đàm cùng khách hàng The Aspira vào ngày 21/9/2025 vừa qua tại Sales Gallery dự án, các dự án có pháp lý vững chắc, ký hợp đồng mua bán với khách hàng và chủ đầu tư đảm bảo xây dựng công trình đúng tiến độ như The Aspira thì khả năng tăng giá không chỉ ở giai đoạn sơ cấp mà sẽ còn tiếp tục gia tăng giá trị ở giai đoạn thứ cấp. Đây là 2 yếu tố quan trọng để tạo nên 1 thành công cho dự án cũng như khách hàng.

Sai Gon High Rise cam kết chất lượng bàn giao cao cấp

Nếu tiến độ và pháp lý là bảo chứng, thì chất lượng bàn giao chính là thước đo giá trị của một dự án. Với The Aspira, đơn vị phát triển dự án Sai Gon High Rise dành nhiều tâm huyết và cam kết mang đến cho khách hàng tổ ấm được bàn giao với chất lượng cao cấp. Căn hộ sẽ được giao hoàn thiện với trọn bộ thiết bị và khóa cửa thương hiệu Hafele, sàn gỗ An Cường,…Đặc biệt, The Aspira là một trong những dự án hiếm hoi trong khu vực bàn giao cho khách hàng căn hộ tích hợp hệ thống smarthome - smart building cho cuộc sống tiện nghi, tràn đầy năng lượng hiện đại của công nghệ.

Chạm đa tiện nghi, vẹn chất lượng tại tọa độ sống năng lượng - The Aspira

Là dự án tiên phong được phát triển theo xu hướng năng lượng, Sai Gon High Rise còn xây dựng hệ tiện ích 38+ trải dài từ tầng trệt đến tầng thượng của The Aspira, trong đó nổi bật như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim trong nhà, các sân thể thao và khu vực đài ngắm cảnh, vườn ánh sáng, đường ngân hà, cầu kính,… Tại đây, mỗi bước chân đều chạm đến sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động, giữa tĩnh tại và sôi động. Không gian không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mà còn khơi mở cảm hứng, tiếp thêm năng lượng để cư dân tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn và thịnh vượng.

Cơ hội vàng tại sự kiện 4.10.2025 với nhiều chính sách nổi bật

Với mức giá chỉ từ 33,3 triệu đồng/m2, mức giá có thể nói là thấp nhất trong khu vực, theo đánh giá từ ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.comvn, lại sở hữu thế mạnh về tiến độ, pháp lý và chất lượng bàn giao sẽ là một trong những dự án thu hút khách quan tâm.

Tọa đàm cùng khách hàng tại Sales Gallery The Aspira

The Aspira sẽ tổ chức sự kiện dành cho các khách hàng tiên phong được tổ chức vào ngày 04.10.2025 sắp tới, đây là cơ hội vàng để khách hàng sở hữu với loạt chính sách độc quyền.

7 ngân hàng lớn hỗ trợ vay lên tới 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% đến khi nhận nhà, trả góp chỉ từ 2,68 triệu đồng/tháng dành cho khách hàng trẻ.

Thanh toán chỉ 20% đến khi nhận nhà, chỉ 10% ký hợp đồng mua bán sở hữu ngay căn hộ cao cấp.

Với các khách hàng không vay, The Aspira còn áp dụng chính sách thanh toán giãn nhỏ giọt chỉ 1%/tháng.

Đặc biệt, chỉ dành cho các khách hàng tiên phong là chính sách chiết khấu ưu đãi đặc quyền sẽ được Sai Gon High Rise công bố trong sự kiện sắp tới.

Với tiến độ vững vàng, chất lượng vươn tầm, The Aspira khẳng định vị thế là điểm tựa an cư, kênh đầu tư bền vững. Và sự kiện ngày 04.10 tại White Palace Phạm Văn Đồng chính là cơ hội để khách hàng dễ dàng sở hữu bất động sản đón đầu xu hướng, tận hưởng giá trị sống khác biệt và nắm bắt tiềm năng sinh lợi dài hạn.

Hotline: 0936 35 68 35

Website: www.theaspira.vn