Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 về xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn.

Theo báo cáo chi tiết của UBND TP.Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.

Trong đó, 439 dự án đã được xử lý dứt điểm, tương đương 61,66%.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TP có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 53 dự án (31 dự án đã ban hành quyết định thu hồi đất, bãi bỏ giao/cho thuê đất, 22 dự án đang hoàn thiện thủ tục, dự kiến hoàn tất trong quý I/2026).

65 dự án đã chấm dứt hoạt động, gồm: 15 dự án đã có quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động; 12 dự án được UBND TP ban hành quyết định thu hồi, 1 dự án do quận/huyện ban hành quyết định thu hồi trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, 1 dự án nhà đầu tư tự ngừng và trả lại chủ trương, còn 36 dự án đang hoàn thiện hồ sơ trong quý I/2026.

321 dự án được đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai gồm: 242 dự án chủ đầu tư đã khắc phục tồn tại, hoàn thiện thủ tục, đưa đất vào sử dụng; 12 dự án bị loại do trùng lặp hoặc chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư; 43 dự án đang triển khai đúng tiến độ pháp luật cho phép; 9 dự án vướng quy định trước đây về pháp lý nhà ở thương mại, đang tiếp tục theo dõi; 15 dự án đang chờ kết luận của cơ quan điều tra, thanh tra, tòa án, thuế.

Một dự án chậm tiến độ tại phường Đông Ngạc.

Ngoài ra, TP cũng có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 70 dự án: 61 dự án liên ngành TP đã tổ chức hậu kiểm (2 dự án đã đưa đất vào sử dụng; 30 dự án chậm tiến độ do nguyên nhân bất khả kháng, tiếp tục giám sát; 29 dự án sẽ được hậu kiểm xong trước 31/12/2025); 9 dự án vẫn trong thời hạn gia hạn, sẽ được kiểm tra sau khi hết thời gian gia hạn.

Đối với 203 dự án tiếp tục giám sát, đôn đốc thực hiện, qua quá trình kiểm tra xác định dự án chậm đưa đất vào sử dụng nhưng có nguyên nhân khách quan, vướng mắc về quy hoạch, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được bàn giao mốc giới trên thực địa, vi phạm về trật tự xây dựng.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra xử lý các tồn tại, vướng mắc đối với 712 dự án chậm triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với UBND các quận, huyện trước đây rà soát, phát hiện, bổ sung thêm 117 dự án (71 dự án chưa giao đất, 46 dự án đã giao đất).

Đối với 71 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, UBND TP giao Sở Tài chính xử lý. Kết quả, đã đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai 7 dự án do dự án đã hoàn thành, chấm dứt thực hiện 6 dự án, 13 dự án tiếp tục triển khai, 26 dự án được thanh tra, kiểm tra để củng cố pháp lý và đề xuất phương án xử lý, 16 dự án, đề nghị các sở ngành thành phố kiểm tra đề xuất phương án xử lý…

Với 46 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, 5 dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng, 17 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra được giao cho các đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý, 5 dự án dừng thanh tra, 2 dự án thu hồi đất và 11 dự án đang dự thảo báo cáo, kết luận kiểm tra.

Trong thời gian tới, UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các xã, phường tăng cường công tác rà soát ; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư; ..

Xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra và kết luận, UBND TP đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt (trừ trường hợp bất khả kháng).

Đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật.



