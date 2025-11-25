Quá nhanh: Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" sẽ khởi công ngay năm sau

Tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 25.000 tỷ đồng. Ảnh: AI

Theo Báo Khánh Hòa, sáng 25/11, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Theo Sở Xây dựng, tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có điểm đầu tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa (Lâm Đồng). Tuyến cao tốc dài 80,8 km, trong đó 44 km qua Khánh Hòa và 36,8 km qua Lâm Đồng, được đầu tư một lần, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22-24,75 m.

Tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 18.900 tỷ đồng. Dự án đang được chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2024-2025, khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Trước đó, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, tuyến cao tốc Nha Trang – Liên Khương vốn dự kiến được đầu tư sau năm 2030. Tuy nhiên, với nhu cầu cấp thiết về kết nối giao thông và phát triển kinh tế vùng, UBND tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng sớm trình Thủ tướng cho phép triển khai dự án trước thời hạn, với UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Trong năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT có sự tham gia vốn Nhà nước). Hiện nay, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đã góp ý, yêu cầu hai tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến phương án đầu tư trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Huyền giao Sở Xây dựng làm cơ quan tổng hợp chung để báo cáo, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện các thông tin về vốn. UBND tỉnh sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến về việc tăng tỷ lệ vốn địa phương.

Trong tuần này, Sở Tài chính sẽ mời Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (đơn vị đề xuất đầu tư) họp để chốt tỷ lệ vốn của nhà đầu tư.

Đối với việc chuyển đổi đất rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được đề nghị bổ sung văn bản cho Sở Xây dựng tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến, nhằm hoàn thiện thủ tục tiếp theo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp các bước đã thực hiện, phục vụ lãnh đạo tỉnh lên kế hoạch làm việc với tỉnh Lâm Đồng thống nhất nội dung báo cáo gửi Thủ tướng xem xét, quyết định.

Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào 4/9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định rằng, Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án này với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đánh giá tuyến đường rất phức tạp và đề xuất thực hiện giải pháp xây cầu cạn, tường chắn, cầu đúc, hầm… nhằm giảm diện tích rừng bị ảnh hưởng. Với phương pháp này, dự án có thể giảm 30% diện tích rừng bị ảnh hưởng, tương đương với 125 ha.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được đánh giá là tuyến đường chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của ba tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt còn khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 giờ, thay vì gần 4 giờ hiện nay.