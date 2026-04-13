Tiền nhiều để làm gì? 2 con gái qua đời thảm khốc, 3 con trai quay lưng, đại gia sở hữu khối tài sản 1.250 tỷ vẫn không ai tiễn đưa lúc cuối đời

Người ta vẫn nói: cuộc đời vừa đủ còn hơn hoàn hảo tuyệt đối. Dù giàu có đến đâu, nếu gia đình không yên ấm thì cuối cùng cũng chỉ như “xách giỏ tre đi múc nước” - công cốc.

Câu chuyện của Quảng Tiếu Khanh chính là một ví dụ điển hình. Từng đứng trên đỉnh cao “nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc”, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng trên hành trình đó, bà đã đánh đổi rất nhiều, trong đó có cả tình thân giữa các con.

Thiên kim sa cơ và hành trình trở lại đỉnh cao

Quảng Tiếu Khanh sinh năm 1929 tại Quảng Châu, trong một gia đình hào môn. Ngay khi chào đời, món quà gặp mặt của bà là… một căn biệt thự do cha tặng. Tuy nhiên, biến cố ập đến sớm. Năm 7 tuổi, cha qua đời, bà cùng mẹ gánh vác việc kinh doanh gia đình, đồng thời chăm sóc các em nhỏ. Từ đó, bà sớm rèn được bản lĩnh và vai trò của một “trụ cột”.

Năm 20 tuổi, bà kết hôn với Quách Đức Thắng, một người đàn ông lớn hơn bà 17 tuổi, có đầu óc kinh doanh và đầy tham vọng.

Sau hôn nhân, hai vợ chồng cùng điều hành cửa hàng tạp hóa “Hồng Xương Hợp Ký”. Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Họ nhanh chóng xây dựng được tên tuổi trong giới thương trường. Không lâu sau, họ có ba người con trai: Quách Bỉnh Tương, Quách Bỉnh Giang và Quách Bỉnh Liên.

Đến những năm 1950, Quách Đức Thắng đã trở thành triệu phú, sau đó chuyển hướng sang bất động sản, cùng bạn bè sáng lập tập đoàn Tân Hồng Cơ, một trong “tứ đại gia tộc” nổi tiếng Hong Kong.

Quảng Tiếu Khanh

Gia đình tưởng chừng viên mãn với 6 người con (3 trai, 3 gái), nhưng bi kịch ập đến liên tiếp.

Năm 1977, con gái cả mắc ung thư. Năm 1978, con gái thứ hai qua đời vì bệnh cấp tính. Đến năm 1979, con gái cả cũng không qua khỏi sau 3 năm điều trị. Chỉ trong 2 năm, bà liên tiếp mất hai con gái, nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” xé nát trái tim người mẹ. Chưa dừng lại ở đó, năm 1990, chồng bà qua đời vì bệnh tim. Ở tuổi 61, Quảng Tiếu Khanh một lần nữa đứng ra lèo lái gia tộc.

Từng đứng trên đỉnh cao "nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc", sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng trên hành trình đó, bà đã đánh đổi rất nhiều, trong đó có cả tình thân giữa các con.

Bà sắp xếp: Con trai cả làm chủ tịch. Hai con trai còn lại giữ vị trí điều hành. Ban đầu, ba anh em hợp tác rất tốt, đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ.

Nhưng năm 1997, biến cố lớn xảy ra: Con trai cả Quách Bỉnh Tương bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 20 tỷ HKD. Trong gia đình xảy ra tranh cãi: Vợ ông muốn trả tiền để cứu người; Hai em trai do dự vì số tiền quá lớn. Cuối cùng, người vợ đã bỏ ra 600 triệu HKD để chuộc chồng. Sau sự việc, Quách Bỉnh Tương bị trầm cảm nặng, tinh thần bất ổn và bắt đầu mâu thuẫn với các em.

Gia đình tan vỡ vì tiền và quyền lực

Tình anh em dần rạn nứt. Quảng Tiếu Khanh buộc phải ra tay bãi nhiệm con trai cả khỏi chức vụ, điều chỉnh lại quỹ tín thác, tước quyền thừa kế trực tiếp Quyết định này gây chấn động, nhưng giúp ổn định công ty.

Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình ngày càng sâu sắc. Người con trai cả sau đó tố cáo hai em trai tham nhũng, khiến cổ phiếu công ty lao dốc, thiệt hại hàng trăm tỷ. Một người con trai bị kết án tù. Gia đình chính thức tan vỡ.

Năm 2018, con trai cả của bà qua đời. Quảng Tiếu Khanh một lần nữa phải tiễn con. Ở cuối đời, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, bên cạnh bà gần như không còn người thân, chỉ còn tài sản và nhân viên.

Trong sự nghiệp, bà là người thành công nhưng trong gia đình, đó lại là một câu chuyện đầy tiếc nuối.

Cuộc đời hiếm khi trọn vẹn, có được điều này, thường sẽ phải đánh đổi điều khác. Câu chuyện của Quảng Tiếu Khanh nhắc chúng ta một điều: Tiền bạc có thể xây dựng một đế chế, nhưng không thể giữ được tình thân, và đôi khi, thứ đáng giá nhất lại là điều dễ bị đánh mất nhất.

Hiểu Đan

Theo Sohu