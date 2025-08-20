Tiên phong kiến tạo giá trị thật, kết nối thật từ Filmore Development

Triết lý "Community Builder"

Filmore Development lựa chọn định vị là một "Community Builder" – nhà kiến tạo cộng đồng, với tư duy phát triển bất động sản không dừng lại ở những khối bê tông kiên cố, mà là hành trình tạo dựng những kết nối sâu sắc và có ý nghĩa: kết nối giữa con người với con người, con người với không gian sống.

Triết lý này không chỉ phản ánh một xu hướng phát triển bất động sản bền vững đang thịnh hành trên thế giới, mà còn đặt ra một chuẩn mực mới tại Việt Nam: kiến tạo một hệ sinh thái sống, nơi giá trị vật chất và giá trị tinh thần song hành, nuôi dưỡng cộng đồng bền vững.

Khái niệm "thật" trong triết lý thương hiệu của Filmore Development mang hàm ý kép. Trước hết, đó là sự chân thành và minh bạch trong cách làm – từ khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng, cho đến vận hành. Đồng thời, "thật" còn là cam kết về tính bền vững và giá trị lâu dài, để mỗi dự án không chỉ tồn tại như một công trình hoàn thiện, mà trở thành một phần di sản được trân trọng và gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Minh chứng sống động cho triết lý này chính là The Filmore Da Nang. Tại đây, kết nối thật không chỉ được khắc họa qua ngôn ngữ thiết kế – với sảnh đón ấm áp, các không gian mở ôm trọn tầm nhìn sông Hàn mà còn hiện hữu trong hệ tiện ích chăm sóc toàn diện thể chất và tinh thần. Mỗi yếu tố đều được tính toán để nuôi dưỡng cảm giác thuộc về và khơi dậy niềm tự hào của mỗi chủ nhân.

"Cánh cửa kết nối" – nơi mỗi bước chân đều gợi nên cảm giác thân thuộc và kiêu hãnh khi cư dân trở về nhà.

Kết nối con người, nuôi dưỡng cảm xúc, gìn giữ bản sắc

Sự kết nối không chỉ là một nguyên tắc thiết kế, mà là sứ mệnh được Filmore Development kiên định theo đuổi để kiến tạo nên những không gian liền mạch, dẫn dắt trải nghiệm từ riêng tư đến cộng đồng. Tại The Filmore Da Nang, dấu ấn này được khắc họa rõ nhất ở hệ tiện ích đặc quyền trên tầng thượng: lounge riêng mang phong cách boutique để những cuộc trò chuyện trở nên thân tình, phòng tiệc banquet sang trọng phục vụ các buổi gặp gỡ doanh nhân hoặc tiệc gia đình ấm cúng, khu Wellness by Welltech với phòng gym Technogym, phòng xông hơi và hồ bơi vô cực nước ấm quanh năm duy nhất tại khu căn hộ trung tâm Đà Nẵng – nơi cư dân vừa rèn luyện thể chất, vừa tái tạo năng lượng.

Không gian kết nối cộng đồng cư dân phong cách với những tiện ích được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế.

Với quan điểm ngôi nhà phải nuôi dưỡng cảm xúc mỗi ngày, The Filmore Da Nang còn được định hình như một tác phẩm mở ra cuộc đối thoại giữa con người và môi trường sống. Hệ kính Low-E kịch trần cho tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn, giảm bức xạ nhiệt và tối ưu ánh sáng tự nhiên. Ban công thoáng vươn ra không trung cùng các khoảng mở chuyển tiếp tạo độ "thở" dễ chịu, mang hơi thở biển – sông – phố vào không gian sống. Nội thất được chọn lọc theo triết lý tối giản tinh tuyển, vừa sang trọng vừa gần gũi. Mỗi khoảnh khắc trong ngày đều trở thành một bức tranh sống động: bình minh lên từ mặt sông, hoàng hôn phủ vàng vịnh biển, đêm đến lung linh ánh đèn đô thị.

Mỗi căn hộ đều được thiết kế để nuôi dưỡng cảm xúc, mang lại trải nghiệm vượt trội cho cư dân.

Triết lý "Community Builder" mà Filmore Development theo đuổi còn thể hiện ở tầm nhìn bền vững. Ngay ở hiện tại, đây là khu căn hộ hạng sang đã bàn giao, loại bỏ rủi ro pháp lý, sẵn sàng cho chủ nhân an cư hoặc khai thác. Về dài hạn, The Filmore Da Nang duy trì giá trị nhờ chất lượng và trang thiết bị bàn giao từ những thương hiệu toàn cầu như Bosch, Kohler, Hafele, kết hợp công nghệ smarthome Schneider và dịch vụ quản lý vận hành chuẩn quốc tế.

Khẳng định tầm nhìn với sản phẩm đã bàn giao giá trị thật

Trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục biến động, Filmore Development vẫn giữ vững nguyên tắc không đánh đổi chất lượng để chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Thay vào đó, doanh nghiệp kiên định với chiến lược "đi riêng" – tập trung vào những dự án độc bản, được đầu tư chiều sâu về thiết kế, tiện ích và trải nghiệm, nhằm kiến tạo giá trị bền vững cả về vật chất lẫn tinh thần.

The Filmore Da Nang là minh chứng rõ nét nhất. Với vị trí đắc địa hiếm hoi, thiết kế mang ngôn ngữ kiến trúc riêng, cùng tiện ích và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, khu căn hộ đã nhanh chóng trở thành lựa chọn được săn đón ngay từ khi ra mắt.

The Filmore Da Nang là khu căn hộ hạng sang duy nhất đã bàn giao ngay trung tâm Đà Nẵng với số lượng giới hạn.

Hơn cả một công trình kiến trúc, The Filmore Da Nang đã hình thành một cộng đồng cư dân phong cách, nơi các kết nối cá nhân, các giá trị sống và trải nghiệm tinh hoa được nuôi dưỡng mỗi ngày. Thành công này không chỉ phản ánh năng lực thực thi và tầm nhìn chiến lược của Filmore Development, mà còn khẳng định vị thế của thương hiệu trên hành trình kiến tạo chuẩn mực bất động sản hạng sang tại Việt Nam – chuẩn mực của giá trị thật và kết nối thật.

Tìm hiểu thêm về The Filmore Da Nang tại đây.