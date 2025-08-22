Tiếp cận nhóm giả mạo nhân viên ngân hàng cho vay ưu đãi

Dàn dựng tinh vi

Một ngày đang bế tắc về nguồn vốn, chị Lan Phương (tên nhân vật đã được thay đổi) (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhận được cú điện thoại của một người tự xưng nhân viên thuộc 1 chi nhánh của một ngân hàng. Có thể nói, cú điện thoại đến như xuất hiện vị cứu tinh. Và cái bẫy giăng sẵn.

Đối tượng tên Lan (người đầu tiên từ phải sang) - tự nhận nhân viên ngân hàng dụ khách hàng vay tiền chuyển khoản phí

Tất nhiên, chị Phương là dân buôn bán nên “nảy số” và kéo nhà báo cùng nhập vai tìm hiểu. Người phụ nữ xưng tên Vân - tự nhận nhân viên ngân hàng hướng dẫn người muốn vay tiền tham gia một nhóm Zalo để trao đổi chi tiết về khoản vay.

Bước vào nhóm này, một nhân vật khác tên Lan xuất hiện. Lan cũng tự nhận là nhân viên tại hội sở chính của ngân hàng trên. Với giọng điệu chuyên nghiệp, Lan tiếp tục hướng dẫn chị Phương làm hồ sơ vay vốn, yêu cầu cung cấp các giấy tờ tùy thân, cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để “thẩm định tài sản”.

Chỉ sau vài ngày, Lan thông báo rằng tài sản đảm bảo của chị Phương đã được định giá đủ điều kiện vay tới 14 tỷ đồng, nhưng điều kiện tiên quyết là chị phải đóng phí 2,2% giá trị khoản vay - tương đương hơn 200 triệu đồng. Khoản phí này được Lan giải thích là chi phí bảo hiểm khoản vay, đồng thời bao gồm cả phí “lo hồ sơ”, như chứng minh dòng tiền và năng lực trả nợ.

Để tăng độ tin cậy, Lan liên tục hẹn chị Phương tại các quán cà phê gần trụ sở BIDV, cứ như mới vừa bước ra từ nơi làm việc. Tại lần gặp trực tiếp ở quán cà phê trên đường Láng Hạ (cạnh 1 phòng giao dịch ngân hàng), Lan cho xem ảnh chụp sổ hồng, danh sách gần 1.000 khách hàng từng được giải ngân.

Lan khẳng định mình là nhân viên phòng giao dịch của ngân hàng trên, đồng thời có thể “luân chuyển hồ sơ” sang các ngân hàng khác để giúp chị Phương có được lãi suất tốt hơn. Trước sự có mặt của PV Tiền Phong trong vai nhân viên chị Phương, “nhân viên ngân hàng” liến thoắng nói về cơ chế cho vay bằng những ngôn ngữ chuyên ngành chính hiệu.

Tuy nhiên, mọi lời hứa hẹn đều xoay quanh điều kiện chuyển khoản trước hơn 200 triệu đồng để hoàn tất thủ tục trước khi giải ngân. Thậm chí, để “con mồi” sa bẫy, “nhân viên ngân hàng” còn gửi ảnh đang giao dịch với khách hàng khác.

Qua nhiều ngày tiếp xúc với các nhân vật bí hiểm trên, PV Tiền Phong nhận thấy, “con mồi” được nhắm tới thường là người đi vay lần đầu hoặc người già cần vốn. Nhận thấy nhiều điểm bất thường, chị Phương không chuyển tiền, thu thập thông tin để gửi tới cơ quan chức năng.

Không thể tin được trước cách “nhân viên ngân hàng” mà công khai nói về phí “bôi trơn” và lại cấu kết các ngân hàng khác cho vay, PV Tiền Phong đã bí mật liên hệ với những nơi mà nhân vật Vân, Lan xưng là nhân viên để cùng kiểm tra sự xác tín. Đại diện ngân hàng trên khi nghe tin cũng ngay lập tức vào cuộc.

Không mấy khó khăn, đại diện ngân hàng này khẳng định, thông qua hình ảnh từ các thước phim, ảnh do PV Tiền Phong cung cấp, các đơn vị được nhắc tên không có Vân hay Lan nào cả. Đại diện Phòng truyền thông của ngân hàng còn cho biết, ngân hàng liên tục cảnh báo về những chiêu lừa tương tự trên trang thông tin điện tử.

Cảnh báo từ ngân hàng, cơ quan chức năng

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, thời gian qua các ngân hàng liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tinh vi, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Ông Hùng khẳng định, khách hàng có nhu cầu vay vốn phải trực tiếp đến các phòng giao dịch chính thức của ngân hàng để trình bày phương án vay, thỏa thuận điều khoản về lãi suất, tài sản thế chấp… Các chính sách về lãi suất ưu đãi chỉ được áp dụng đối với khách hàng truyền thống, có lịch sử tín dụng tốt và tài sản đảm bảo đầy đủ.

“Gần như không có chuyện ngân hàng cấp lãi suất ưu đãi cho khách hàng mới, đặc biệt là qua hình thức tư vấn trực tuyến, qua Zalo hay điện thoại”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hùng, người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn mời chào vay vốn nhanh, chuyển tiền làm hồ sơ. Đây là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo, thường nhắm vào những người chưa từng vay ngân hàng - nhóm khách hàng mới, thiếu kinh nghiệm và dễ bị dụ dỗ bằng chiêu bài lãi suất thấp.

“Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước để làm hồ sơ giải ngân. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân nên gọi điện đến tổng đài chính thức hoặc đến trực tiếp ngân hàng để kiểm chứng thông tin”, ông Hùng khuyến cáo.