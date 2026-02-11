Tiếp đoàn DN từ cường quốc top đầu TG đã rót gần 79 tỷ USD vào VN, Thủ tướng đưa ra mong muốn đặc biệt gì?

Chiều 9/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp, làm việc với đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản đang có chuyến khảo sát tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức. Tham dự cuộc tiếp và làm việc có ông Keita Ishii, Trưởng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản – Mekong, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu; ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; cùng với đại diện hơn 30 doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức của Nhật Bản.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có lãi tại Việt Nam

Tại cuộc gặp, đoàn doanh nghiệp Nhật đã báo cáo Thủ tướng về các hoạt động của JCCI và JMBCC thời gian qua; đồng thời khẳng định cam kết của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong việc mở rộng đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trên thực tế, tính lũy kế đến ngày 31/1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới 78,9 tỷ USD. Nhật Bản hiện xếp thứ 3 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Đáng chú ý, theo kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã công bố, trong năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam có lãi đạt mức 67,5%, mức cao nhất kể từ năm 2009 (vượt mức trung bình của ASEAN là 65,3%). Ngoài ra, mức độ sẵn sàng mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật bản trong 1 - 2 năm tới đạt 56,9%, dẫn đầu ASEAN trong 2 năm liên tiếp. Kết quả khảo sát của JETRO một lần nữa khẳng định tiềm năng cũng như lợi thế của môi trường đầu tư Việt Nam để các nhà đầu tư Nhật Bản có thể yên tâm mở rộng đầu tư.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự cuộc họp. Ảnh: VGP

Ông Keita Ishii, Trưởng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản – Mekong, đồng thời là Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu, đánh giá cao sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ, của Thủ tướng, với nhiều chính sách được triển khai quyết liệt và những thành quả cụ thể trong cải cách hành chính, môi trường đầu tư, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số của Việt Nam. Những chính sách này góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam; được cụ thể hóa trong chiến lược và sự phát triển của rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng mong có thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn có lãi ở Việt Nam

Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hơn. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe các ý kiến và báo cáo, Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản vẫn còn có dư địa lớn để thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực.

Thủ tướng tin tưởng sau chuyến thăm làm việc này, các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hơn. Theo người đứng đầu Chính phủ, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam có lãi hiện rất tích cực, nhưng phải phấn đấu cao hơn nữa, đạt mức 90%.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đặt mục tiêu tăng thu hút vốn đầu tư với định hướng "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", "chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh".

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục nâng chất lượng lao động, đi vào các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh... Đồng thời, Thủ tướng đề nghị hợp tác lao động giữa hai nước cần thông thoáng hơn (visa, giấy phép lao động). Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty xem xét các ý kiến của phía Nhật Bản để cùng nhau đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tính riêng năm 2025, tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp Nhật Bản đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ, với 296 dự án đăng ký cấp mới. Đáng chú ý, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, đứng đầu là công nghiệp chế biến, chế tạo với 2.051 dự án (48,6 tỷ USD), tổng vốn đầu tư 48,6 tỷ USD, chiếm 61,6% tổng số vốn đăng ký; lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa với 32 dự án, tổng vốn đầu tư 11,8 tỷ USD, chiếm 14,9%; lĩnh vực bất động sản với 127 dự án, tổng vốn đầu tư 9,3 tỷ USD, chiếm 11,8%; và còn lại là các lĩnh vực khác.

Năm 2025, thương mại Việt Nam - Nhật Bản ghi nhận cột mốc ấn tượng, khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm trước đó. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản gần 2,1 tỷ USD. Kết quả này khẳng định vị thế Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu, ổn định và bổ sung lẫn nhau trong chuỗi cung ứng.